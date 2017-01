Empresa faz buraco irregular em via e prefeitura multa em R$ 800 vídeo

Gilberto Leite Apesar de ter sido autorizada, a empresa São Benedito não recompôs o asfalto na avenida

A Prefeitura de Cuiabá multou a construtora São Benedito em R$ 800 por não arrumar um buraco feito na avenida das Flores, próximo ao hospital Jardim Cuiabá. A fissura atrapalha a vida dos motoristas, que precisam frear parar passar no local, confira o vídeo abaixo.

De acordo com o secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, a construtora recebeu a autorização para fazer o corte no ano passado. No mesmo ano, a prefeitura notificou a empresa para recompor o asfalto, no entanto, sem sucesso. “Diante disso multamos a empresa. E ela tem prazo de 10 dias para arrumar, caso contrário a multa será diária”, explica o gestor ao .

Vanderlúcio conta ainda que antes de iniciar a construção de uma obra, por exemplo casa ou prédio, o responsável precisa ir à prefeitura pedir autorização para fazer o ligamento da rede de drenagem da obra com a rua. “O executor fica responsável para recompor o asfalto também”, sustenta.

O secretário de Ordem Pública Coronel Sales, pasta responsável pela fiscalização, declara que diariamente a equipe de monitoramento vai às ruas fazer esse tipo de vistoria por meio de denúncia ou inopinada, quando observa algo de errado durante a rotina. “As penalizações vão de uma simples advertência ou até mesmo embargo da obra”, ressalta ao .

Sales explica que a prefeitura recebe diariamente a população que faz denúncia desse tipo. Promete reativar disque silencia 156 para que as pessoas relatem as irregularidades. “Por enquanto, quem tiver denúncia pode procurar a secretaria que teremos o prazer em atendê-los".

Até a publicação da matéria a empresa não retornou as solicitações ou ligações do .