Empresa se safa de multa e tampa buraco após 3 meses de notificação

Gilberto Leite Empresa São Benedito reconstrói buraco na avenida das Flores após ser notificada duas vezes

Um dia após o divulgar buraco na avenida das Flores, próximo ao hospital Jardim Cuiabá, feito pela construtora São Benedito, a empreiteira arrumou a fissura, como mostra vídeo abaixo. Ocorre que a prefeitura havia multado a empresa em R$ 800 por não arrumar a obra.

Segundo o secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, o buraco foi reparado quase três meses após a notificação feita pela prefeitura que, na última semana, havia dado prazo de 10 dias para que a empreiteira resolvesse o imbróglio.

Conforme o gestor, neste caso a responsabilidade de reconstrução do asfalto é da empresa. Ele cita que antes de iniciar a construção, por exemplo de casa ou prédio, a empreiteira precisa pedir autorização à prefeitura para fazer o ligamento da rede de drenagem da obra com a rua.

Neste sentido, o executor é quem deve recompor o asfalto e não a prefeitura, segundo Vanderlúcio. Após este processo, a secretaria de Ordem Pública, sob Coronel Sales, é quem fiscaliza e aplica multa, se necessário. As penalizações vão desde uma simples advertência a até embargo da obra.

Outro lado

A São Benedito, por meio da assessoria, informa que o setor jurídico da empresa recebeu duas notificações, sendo uma em 2 de janeiro e outra na última quinta (19). Alega que a empreiteira não foi multada e que só não efetuou a reconstrução da via, porque para realizar este tipo de serviço recorre a duas usinas de asfalto e ambas estavam em recesso.

A assessoria ainda explica que após as usinas retornarem do recesso de final de ano, estavam com trabalhos acumulados e, por isso, o serviço na avenida das Flores não foi executado imediatamente. "Não tem porque romper relacionamento com a prefeitura", ressalta a assessoria.

