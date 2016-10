Empresário que espancou ex-mulher médica tira tornozeleira após decisão

Reprodução Empresário Marcos César bateu na esposa Camila Tagliari e acabou sendo preso por agressão

O empresário Marcos César Martins Campos, que espancou a ex-esposa, a médica Camila Campagnoli Tagliari, de 29 anos, se livrou da tornozeleira eletrônica, com a decisão do juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Jamilson Haddad campos, proferida no último dia 7.

Jamilson é o mesmo magistrado que revogou a prisão de Marcos em 13 de junho deste ano. Ele é processado pelos crimes de lesão corporal e ameaça cumulada com violência contra mulher e contra criança. No despacho, o magistrado aponta que não se justifica como pertinente a alegação da vítima de que deseja a manutenção do monitoramento eletrônico.

“O mesmo vem sendo prejudicado em suas atividades diárias pelo uso da tornozeleira eletrônica, inclusive por conta de disparos ocasionais do sistema de monitoramento, que geram uma situação de incerteza e constante constrangimento para o acusado”, diz trecho da decisão.

O empresário ficou preso no Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), antigo Carumbé, em Cuiabá. Conforme o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar, o caso de violência foi registrado em um condomínio localizado em área nobre da Capital, na madrugada de 27 de março, após o casal deixar uma comemoração pelo aniversário de Marcos.

Durante a festa, na qual Marcos consumiu bebidas alcoólicas, a vítima teria chamado o companheiro para que fossem embora do local, pois participariam de outro evento comemorativo no dia seguinte, com os pais do empresário.

Entretanto, quando o casal chegou à garagem do prédio onde reside, a mulher foi retirada do carro pelos cabelos e agredida repetidas vezes. A violência foi presenciada pela filha da médica, de 11 anos, e só cessaram quando a vítima conseguiu fugir e se esconder na portaria. Logo em seguida, a médica acionou a policia que prendeu o acusado enquanto este dormia.

Empresário que bateu na esposa ganha liberdade e usa tornozeleira