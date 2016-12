Empresários e PM firmam parceria para garantir segurança no centro

Assessoria Uma das reivindicações dos empresários à polícia foi para que algumas equipes de rondas pudessem estar mais presentes principalmente nos pontos de ônibus

A Polícia Militar elaborou um plano de segurança para este fim de ano, e deve ficar na região com fluxo maior de compras das 7 horas da manhã até às 23 horas.

A PM, empresários e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio/MT) se reuniram para discutir os pontos que irão precisar de apoio policial. O policiamento será feito a pé, de carro, moto e cavalaria.

O comandante do 1º Batalhão da PM, Edivaldo Souza Oliveira, disse que foram remanejados policiais de outras unidades para reforçar o efetivo que vai atuar em horário especial até o dia 02 de janeiro.

“São 69 policiais a mais para atuar especialmente no Centro, para garantir que o número de ocorrências seja o menor possível nesse fim de ano”, disse Oliveira.

Para o presidente da Fecomércio-MT, Hermes Martins, essa parceria é fundamental para que o consumidor se sinta seguro para ir às compras na região central, que oferece preços diferenciados e variedade. “A participação atuante da polícia é indispensável e é uma parceria que sempre dá bons resultados”, reforçou Hermes.

A operação que começou no dia 14, já teve resultados. Em 36 horas, foram duas apreensões de armas de fogo, a prisão de uma pessoa que pilotava na região central uma moto com chassi adulterado, uma prisão de um fugitivo com mandado em aberto que circulava pela região do comércio e ainda um flagrante de roubo.

Durante a apresentação do plano de ação da PM, foi feita uma reivindicação dos empresários à polícia: para que algumas equipes de rondas pudessem estar mais presentes principalmente nos pontos de ônibus da região da prainha, que costumam ficar sem movimento depois das 22h. O pedido foi feito porque, com o horário estendido, os funcionários das lojas que não têm condução própria, acabam indo para o ponto de ônibus mais tarde.

A reivindicação foi prontamente aceita pelo comandante Oliveira, que prometeu incluir uma cobertura policial nesses locais. (Com Assessoria)