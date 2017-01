Energisa lamenta a falta de energia durante 72h e deve ressarcir danos

Assessoria General Carneiro foi uma das cidades afetadas com o apagão de cerca de 72h

A Energisa justificou, por meio de nota, que o motivo da demora para resolver apagão que afetou, por cerca de 72 horas, o distrito de Paredão Grande e a zona rural de General Carneiro (441 km a Leste de Cuiabá), foi não ter encontrado a localização do problema rapidamente.

De acordo com a Energisa, foi preciso percorrer a rede que atende a região para identificar o que estava acontecendo. "Como o local é de difícil acesso - com a rede em mata fechada - e os procedimentos são feitos com extrema segurança, o atendimento demorou um pouco mais do que o normal", diz a nota.

Paredão Grande e parte da zona rural ficaram sem energia entre os dias 4 e 6 de janeiro, causando, segundo comerciantes que residem no distrito, uma série de prejuízos com a perda de estoques de alimentos perecíveis. A revolta, conforme os consumidores, foi que a empresa, mesmo comunicada, não justificou o que ocorreu.

Segundo a empresa, os consumidores que sofreram prejuízos por danos elétricos causados por falhas na rede de distribuição poderão solicitar o pedido de ressarcimento em até 90 dias. Para isso, basta procurar os canais de atendimento, como as agências ou call center (0800 64 64196). O solicitante deve ser o titular da fatura e informar os equipamentos. A análise dos processos é feita de acordo com as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Cerca de 100 moradores prometeram ingressar com ação contra a Energisa, já que foi a segunda vez que a região foi afetada pelo mesmo problema, sem justificativa pela empresa ou ressarcimentos dos danos causados. Duas denúncias também foram encaminhadas à Aneel contra os serviços prestados pela empresa.

