Entre 4 metrópoles de MT, Cuiabá registra maior índice de delitos mapa

A cidade com maior número de registros de violência em 2016 foi Cuiabá, seguida por Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop. O levantamento realizado buscou dados das quatro maiores cidades de Mato Grosso, levando em consideração número de homicídios, roubos, furtos e latrocínio divulgados pela estatística da secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp), de janeiro a novembro passado.

De acordo com os dados disponibilizados pela Sesp, na Capital foram registrados, no ano passado, 185 homicídios, em comparação com 2015, quando foram registrados 217, a redução é de 14,74%. Em Várzea grande também houve uma queda de 17, 39%. Isso porque, em 2015, 138 pessoas foram assassinadas, já no ano passado o registro foi de 114.

Mário Okamura Segundo a Sesp, na Capital foram registrados, em 2015, 185 homicídios. Em comparação com 2015, quando foram registrados 217, a redução é de 14,74%

Em Rondonópolis 67 pessoas foram mortas, em 2016, e se comparado a 2015, quando ocorreram 75 homicídios, a queda foi de 10%. Em Sinop, por sua vez, a redução foi um pouco maior. No ano passado 29 pessoas foram vítimas de homicídio, quando em 2015 o registro foi de 45 mortes, equivalentes à redução de 35,55%.

Os números que mais chamaram atenção foram os de furtos. Somente em Cuiabá no ano passado, de janeiro a novembro, foram realizados 12,9 mil nesse delito, isso somente em Cuiabá. Em 2015 foram 10,4 mil, houve um aumento de 15,17%. Várzea Grande o aumento representa 0,5% com relação ao ano retrasado. Em 2015 foram 3.605 furtos, já no ano passado o registro é de 3.625.

A modalidade de furto também teve um aumento de 12,83% em Rondonópolis, em 2016 foram furtadas 2.189 vezes, enquanto em 2015 foram 1.940. No lado oposto vem Sinop, que teve uma redução nesse delito de 11,79%. 2015 registrou 2 mil, enquanto no ano passado 1,8 mil.

Ações

2016 foi o ano de consolidação do trabalho integrado com outras forças da Segurança Pública, como a Polícia Militar e a Politec. Foram realizadas 17 mil ações integradas, sendo 838 operações desenvolvidas de forma conjunta.

Em 11 meses foram instaurados nas delegacias de todo o Estado 36.750 inquéritos policiais, 31.670 deles já concluídos (relatados), com apontamento da autoria delitiva e a dinâmica do crime investigado. Os dados são de janeiro a novembro deste ano, período em que a Polícia Civil concluiu 6.328 procedimentos de atos infracionais, e mais de 17 mil Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) lavrados.