Escola usa lúdico, meio ambiente e espaço diferenciado no aprendizado

Em Cuiabá, o Educandário Jardim das Goiabeiras aderiu ao conceito de valorizar o contato com a natureza e integrar no currículo exercícios envolvendo música, dança, esportes e atividades lúdicas. No local, a atmosfera é toda projetada para que os alunos criem uma conexão direta com a natureza e com o próprio conceito de liberdade que o tema envolve. O objetivo é de que exista uma sensação de bem-estar e conforto, além da sensação de “boas-vindas” para todos aqueles que chegam.

A psicopedagoga e diretora do Educandário, Ivete Ferreira, explica funcionalidade da escola

A proposta ainda busca oferecer uma educação integral pautada pela construção do conhecimento a partir da ampliação do repertório de experiências das crianças, tendo como guia os momentos lúdicos e uma estrutura física diferenciada.

“Tudo foi elaborado para ser acolhedor e atrativo. Acreditamos que, por meio de recursos lúdicos, que atraem a atenção das crianças, o processo de aprendizagem se torna muito mais prazeroso. A criança aprende brincando e vice-versa. Em nosso espaço, contamos com recursos que vão desde uma Fazendinha até uma pista de educação de trânsito”, explica a psicopedagoga e diretora do Educandário, Ivete Ferreira.

Estrutura

Na “Fazendinha”, a criação de pequenos animais (coelhos, pintinhos, patos e tartaruga), horta sustentável e parque de areia se aliam à educação ambiental. Uma professora qualificada em biologia ministra aulas neste ambiente. Já, por meio de uma sala multifuncional, aulas de balé, artes, música e argila ganham a atenção das crianças e promovem a socialização, entre os benefícios das atividades artísticas. O kid play – mais conhecido como “brinquedão” – contribui para trabalhar a lateralidade, a coordenação motora, a romper obstáculos e possíveis medos.

“Está tudo interligado. Se as crianças estão aprendendo sobre as cenouras em seu material didático, por exemplo, vamos trabalhar a sua cor, colhê-las na Fazendinha, explicar qual a importância nutricional dela aos coelhinhos e aos humanos e, por fim, na aula de culinária, preparar um prato para consumo”, comenta a psicopedagoga.

Ao permitir que a “criança seja criança”, a escola projetou uma área no pátio que dá vazão a uma autêntica e genuína dança da chuva para crianças. Um pequeno parque aquático que consiste em duchas ao ar livre e um sistema de chafariz. “Além de economizar energia elétrica, já que as crianças podem tomar banho simultaneamente, propiciamos um ambiente seguro que promove a interação social e permite uma trégua ao calor de Cuiabá”, ressalta Ivete.

Educandário

Além de ofertar o Sistema Maxi de Ensino, o Educandário Jardim das Goiabeiras também apresenta na estrutura espaços como berçário completo; salas climatizadas; campinho de futebol; pista de educação de trânsito; casa de boneca; refeitório e sala para filmes/descanso.

A escola conta com uma equipe de pedagogos especialistas em Educação Infantil, psicóloga, nutricionista, enfermeira, bióloga, auxiliares, bem como professores de língua inglesa, de balé, de artes e de música.