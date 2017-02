Escrivães da Central apontam falta de estrutura e presidente cobra Sesp

O presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil (Sindepojuc), Davi Nogueira, afirma que o Plantão Central de Flagrantes de Cuiabá, Cisc Norte, acumula inúmeros problemas que precisam ser resolvidos, com urgência, para não entrar em colapso.

Ocorre que ele esteve no local para chamar a atenção do governo sobre as dificuldades que os policiais enfrentam para cumprir a jornada de trabalho, e por receio à represália não divulgam. Segundo o presidente, um agente chegou a ser punido quando denunciou.

Assessoria Presidente do Sindepojuc, Davi Nogueira, aponta os problemas enfrentados na Central de Flagrantes

“Qualquer cidadão que for à Central de Flagrantes vai constatar as mazelas do local que é insalubre. Por isso, estamos levando todas as informações à diretoria da Polícia Judiciária Civil, inclusive o próprio secretário Rogers Jarbas tem conhecimento da situação", explica.

Conforme Davi, falta boa vontade para encarar o problema e resolvê-lo definitivamente. "Esperamos que com essa denúncia alguma providência seja tomada, para que os policiais tenham um pouco de dignidade e conforto no desempenho das funções”, afirma, ao destacar que a situação da Central é um problema crônico que já se arrasta há anos.

Além do sucateamento por falta de manutenção, segundo ele, o prédio não comporta a demanda de ocorrências e parte das salas estão sendo usadas como depósito dos objetos apreendidos. O mesmo acontece no pátio, que está superlotado de veículos e motos oriundos de delitos e que se tornam criadouro de insetos e roedores.

“Sem o direcionamento correto e eficiente, os produtos e veículos se acumulam piorando ainda mais a condição insalubre do local. Com isso, faltam salas adequadas para atendimento correto e seguro do cidadão”.

Para se ter ideia das dificuldades, Davi ressalta que uma das salas está com o ar condicionado quebrado há, pelo menos, três meses e sem previsão à manutenção. Ele diz que percorreu algumas delas e pôde constatar portas quebradas ou sem maçanetas, banheiros e copa danificados, dentre outras necessidades.

Com efetivo reduzido, a equipe que recebeu Davi sugeriu um prédio exclusivo à Central de Flagrantes e mudança no horário de plantão. Para os escrivães, o ideal seria das 6h às 18h ou das 8h às 20h. Isso porque o maior fluxo de ocorrências acontece a partir das 17h e, segundo eles, a troca de turno não prejudicaria no atendimento.

“Trabalhamos no limite. Na minha equipe somos quatro escrivães e se um de nós tiver um imprevisto a situação piora, principalmente após às 17h quando aumenta a demanda. É preciso ter diálogo entre o titular da delegacia e os policiais militares para que nosso trabalho melhore”, disse um escrivão, ao se referir aos inúmeros materiais apreendidos e, às vezes desnecessários para a investigação da ocorrência, que acabam nos depósitos improvisados na delegacia.

Alimentação

Os policiais reclamam também da refeição que recebem. Todos são unânimes em dizer que é um desperdício o dinheiro gasto com a alimentação, servida por empresa terceirizada, de má qualidade que obrigada os agentes a jogar toda a comida fora, sem nenhum aproveitamento.

Um investigador, que prefere não ser identificado, explica que em quatro meses de trabalho na Central, a primeira vez que resolveu desfrutar dessa refeição teve uma intoxicação alimentar. “É um grande desperdício do dinheiro público que vai para o lixo”.

Davi conta que não entende por que o governo não acatou a sugestão da categoria em liberar o auxílio alimentação, para que cada agente possa escolher o que e onde se alimentar. Atualmente, questionam que o jantar chega, geralmente, por volta das 16h, o que inviabiliza o trabalho. “Isso só existe aqui na Capital e todos reclamam que o arroz é cru e a carne muito gordurosa. Na verdade é um dinheiro que está sendo desperdiçado pelo governo. Isso já foi levado às autoridades e a refeição poderia ser cancelada porque não fará falta”.

Insegurança

De acordo com o advogado Rodrigo Marinho, que atua há 25 anos nessa área, a situação é extrema, pois o local não oferece nenhuma sala para que advogados conversem com clientes e nem saída de emergência. “A estrutura é precária porque não tem saída pelos fundos e o contingente policial é mínimo. Ficamos em contato direto com presos nas celas ou corredores, dependendo do horário e número de ocorrências. Mesmo assim, reconhecemos que os policiais nos atendem muito bem, apesar da falta de estrutura”. (Com Assessoria)