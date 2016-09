Estado anula contrato com consórcio e quer prorrogar prazo com BNDES

Após a quarta repactuação de cronograma, o Estado cancela definitivamente o contrato de obra de revitalização do Complexo Turístico da Salgadeira, a 18,4 km de Chapada dos Guimarães. Agora, o governo espera a secretaria estadual de Cidades terminar as medições de trabalho que foram realizados para lançar uma nova licitação. “O contrato venceu em 19 de julho com o Consórcio Salgadeira, e ficamos aguardando que a empresa nos apresentasse a documentação necessária para renovação. E isso não aconteceu. Assim decidimos findar o acordo”, explica o secretário-adjunto de Turismo, Luiz Carlos Nigro.

Em julho, Nigro contou que a maior dificuldade em findar o contrato era risco de perder o financiamento que o Estado tem com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). “Temos o financiamento integral da obra. Caso cancelemos o contrato, poderemos perder o dinheiro e, com isso, teríamos que esperar para entrarmos no orçamento do ano que vem. E isso não seria viável para nós”, disse à época.

Governo mantém contrato e espera 4º cronograma de obra da Salgadeira

Entretanto, o adjunto esclarece que o governo solicitou junto ao BNDES a prorrogação do prazo para que assim dê tempo de lançar uma nova licitação. “Esperamos somente o fim do levantamento do que foi concluído na obra, para dar andamento a este novo processo. Até semana que vem poderemos ter uma nova data”, afirma.

A primeira parte do ponto turístico teria que ter sido entregue em 30 de junho deste ano. Data esta que foi acordada durante audiência com o juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, Rodrigo Roberto Curvo, realizada em março no Juvam.

Empresa descumpre prazo e governo vai rescindir contrato da Salgadeira

Gilberto Leite/Rdnews Adjunto de Turismo no Estado Luiz Carlos Nigro explica que fará nova audiência no Juvam

3º cronograma

Nesta audiência pública realizada pela Vara Ambiental foi apresentado pelo Estado o cronograma encaminhado pela empresa, que já seria o terceiro. Na ocasião, o secretário de Cidades, Eduardo Chilleto, havia afirmado que seria a chance derradeira para a empresa.

Um mês depois da audiência, uma vistoria confirmou que as frentes de trabalho foram retomadas. No entanto, agora, dois meses após, a obra segue quase parada. A meta definida era que a primeira parte - lado direito da rodovia no sentido Cuiabá/Chapada dos Guimarães – fosse entregue neste primeiro semestre, inclusive aberto à visitação. A conclusão da obra - lado esquerdo da rodovia no sentido Cuiabá/Chapada dos Guimarães - por sua vez, estava prevista para dezembro.

No início de maio, a Secid encaminhou à secretaria estadual de Gestão (Seges) um pedido de rescisão com o Consórcio Salgadeira. No entanto, segundo a Secid, as vistorias semanais nos canteiros apontaram que, no ritmo empregado pelo Consórcio, a obra seguia sem prazo para ser conclusa.

Diante de todo imbróglio, Nigro ressaltou que após a confirmação da quarta tentativa de retomada da obra, ele iria até o Juvam marcar uma nova audiência para repactuar o novo cronograma da obra. “Esperamos que a empresa cumpra o que foi novamente acordado, para que assim possamos entregar essa importante obra para o turismo de Mato Grosso”.

Governo pode romper contrato se obras não forem entregues até dia 30

Obra da Copa

Interditado desde 2010, o ponto turístico teria que ficar pronto para a Copa de 2014. A obra total está orçada em R$ 6,37 milhões. São 72,4 mil metros quadrados que contarão com espaços exclusivos para trilhas e passeios, estacionamentos, restaurantes e demais atrativos. Pertencente a Cuiabá, a Salgadeira foi fechada após determinação da Justiça, devido à existência de irregularidades constatadas pelo Ministério Público Estadual (MPE), como disposição de resíduos a céu aberto, sistema de tratamento de esgoto deficiente e ausência de licença ambiental.

Outro lado

O entrou em contato com a Ypenge Projetos Florestais e Ambientais para saber o posicionamento da empresa. Na ocasião, informaram que sobre os andamentos das obras a Farol Empreendimentos e Participação seria a empresa ideal para comentar. Contudo, procurada pela reportagem, a Farol não atendeu as ligações.