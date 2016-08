Estado vai à Justiça para retomar área pública ocupada por sindicato

A Procuradoria-Geral do Estado ingressou com ação de reintegração de posse em desfavor do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado de Mato Grosso (Sindmat), para retomar uma área pública ocupada pelo referido sindicato, no Distrito Industrial e Comercial, em Cuiabá.

Trata-se de área de 5,7 mil m², que no passado era destinada ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), para o exercício da atividade fiscalizatória de identificação e certificação, de madeira, prevista na Lei Complementar nº 235/2005.

“A medida judicial busca garantir que a atividade fiscalizatória de grande importância para o Estado seja efetivamente exercida, o que repercutirá em ganho para a sociedade, uma vez que auxilia no combate à evasão fiscal, na defesa do consumidor, bem como no combate da exploração predatória de produtos de origem florestal e defesa do meio ambiente”, disse a subprocuradora-geral de Defesa do Patrimônio Público, Aissa Karin Gehring.

A ação tramita na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública. (Com Assessoria)