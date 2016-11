Estudantes da UFMT ocupam salas e trancam portões de entrada e saída

Estudantes de Psicologia e Pedagogia ocuparam na manhã desta sexta (18) a sede do Instituto de Educação (IE) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para protestar contra o Projeto de Emenda Constitucional (PEC), que prevê congelamentos em investimentos na saúde e na educação. A ocupação se iniciou com 50 alunos, que dormiram no local. Não foi registrado qualquer tumulto. A UFMT é uma das cerca de 180 universidades ocupadas do país.

Bárbara Sá Alunos trancaram as entradas e saídas da UFMT nesta 6ª como forma de protesto à PEC 241

Os estudantes trancaram portões, impedindo a entrada de outros alunos, e afirmam que pretendem aumentar o número de manifestantes para fechar novas alas do complexo. Eles compõem atos que condenam a proposta apresentada pela equipe econômica do governo Michel Temer, a PEC 241, que pretende limitar o crescimento das despesas do governo, incluindo gastos em saúde e educação, por 20 anos. A medida também fixa para os três Poderes - além do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União - um limite anual de despesas.

Enviada em junho pela equipe de Temer à Câmara Federal, a proposta institui o Novo Regime Fiscal, que prevê que tais gastos não poderão crescer acima da inflação acumulada no ano anterior. A ocupação também luta contra a Medida Provisória 746, que propõe a extinção de matérias essências ao ensino médio, e contra o projeto Escola Sem Partido, projeto ideológico lançado recentemente pelo governo federal.

As alterações propõem a retirada do currículo obrigatório em disciplinas como Educação Física, Artes, Sociologia e Filosofia. Além de proibir que os professores abordem questões sociais, como racismo, preconceito com relação à orientação sexual e gênero, violência contra as mulheres e até sobre o cuidado com o meio ambiente.

Os estudantes passaram a manhã reunidos se organizando e discutindo a possibilidade de ocupar toda a universidade e as aulas de graduação estão suspensas.

De acordo com o aluno do curso de veterinária, Leonardo Hoffmann, os manifestantes chegaram a fechar as duas guaritas da unidade para evitar o acesso de veículos no local, mas esta semana estudantes conseguiram desbloquear uma delas. “A que fica para o lado do bairro Boa Esperança ainda está trancada. Eles meteram um monte de cadeado e corrente. Perguntei para os seguranças se foi a reitoria que mandou colocar, eles me informaram que não, que foram os técnicos. Se acontecer uma emergência não tem como abrir”.

Greve dos professores

Os professores da UFMT aprovaram em assembleia geral, realizada ontem (17), o indicativo de greve para o dia 25. A data segue como sugestão ao ANDES Sindicato Nacional que se reunirá, neste final de semana, para discutir as indicações das seções sindicais distribuídas pelo país e, a partir disso, orientar os docentes sobre a possibilidade de greve.

O sindicato nacional solicitou às seções sindicais que discutissem a questão e enviassem os resultados hoje para que as decisões da base balizem a discussão que será realizada nesta sexta e sábado, em Brasília. Todos os setores do ensino superior ligado ao ANDES, federal, estadual e municipal, terão representantes nessa reunião.