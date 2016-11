Estudantes se organizam contra as ocupações; professores aderem

Divulgalção Grupo de professoras contrárias à ocupação da UFMT

Um grupo de estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) tem se organizado contra a ocupação dos prédios da instituição e criaram no Facebook a página Desocupa UFMT.

“Quero deixar claro que nós estudantes do desocupa somos contra a PEC 241 que motivou diversas ocupações Brasil afora, mas acreditamos que podemos discutir sem precisar ocupar”, disse um dos lideres do movimento, Eduardo Oliveira, estudante do curso de medicina.

O grupo irá hoje (23), às 17h, em assembleia dos estudantes, promovida pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), para incluir na pauta a discussão pelo fim das ocupação. Segundo Eduardo, a última assembleia que ocorreu em 19 de novembro e definiu pela ocupação foi tumultuada. Na assembleia, os estudantes aprovaram o indicativo de greve e ocupação, sendo que 308 foram contrários e 341 favoráveis à pauta. Os estudantes defederam posicionamento contrário a PEC 241/55, que prevê congelamentos em investimentos em diversas áreas, entre elas saúde e educação.

“A votação anterior foi feita de forma errada, sem conferência se as pessoas eram estudantes. Teve pessoas de outras faculdades na fila para votar entre outras irregularidades”, relata Eduardo.

Até o fechamento desta reportagem a página no Facebook do Desocupa tinha 815 curtidas. A grande maioria dos estudantes que participa da página confirmou presença no evento “contra a ocupação na UFMT”, que começa às 15h desta quarta, antes da assembleia.

O movimento conta também com a participação de professores de cursos da UFMT. Os contrários enviam fotos segurando cartaz contra a ocupação.

Protestos

Estudantes de Psicologia e Pedagogia ocuparam em 18 passado sede do Instituto de Educação (IE) UFMT para protestar contra a PEC, que prevê congelamentos em investimentos na saúde e na educação. Cerca de 50 alunos participaram do ato.

Hoje, haverá audiência na Justiça Federal pela reintegração de posse por parte da UFMT devido ao fechamento de uma das guaritas, impedindo o acesso pela rua 1.

UFMT pede reintegração de posse da guarita e audiência com juiz é hoje