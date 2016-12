Estudos apontam que MT é 2º maior desmatador da Amazônia em 2016

Volume de árvores derrubadas entre janeiro e agosto caiu, mas ainda ficou em 1,5 mil mil quilômetros quadrados. Os dados foram registrados por satélites

Mato Grosso ocupa o segundo lugar em volume de desmatamento da Amazônia, mesmo com redução do índice estadual de 29% neste ano. As estimativas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que no período de agosto de 2015 a julho de 2016, houve taxa de 7.989 km² de remoção total da cobertura da floresta por corte raso. O país não atingia a marca de 7 mil km² desmatados desde 2010.

Pará teve 3.025 km² de sua área devastada, o que representa a maior taxa de desmatamento na Amazônia Legal. O Amazonas, contudo, é o Estado que teve o maior aumento, com uma devastação 54% superior à registrada entre 2014 e 2015. Os únicos Estados que apresentaram queda nas taxas foram o Acre e Mato Grosso. No entanto, Mato Grosso é o segundo colocado com a maior área desmatada, com 1.508 km².

O mapeamento mostra ainda que, em comparação a 2004, quando foi iniciado o Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, houve redução de 71% na taxa de corte raso, ou seja, na eliminação de toda vegetação existente sobre uma área. Os dados são registrados por satélite em áreas que tem mais 6,25 hectares.

Especialistas e integrantes de organizações não governamentais reagiram ao resultado. Para Tasso Azevedo, coordenador do Sistema de Estimativa de Emissão de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, o crescimento do desmatamento em 2016 deve representar um aumento de 130 milhões de toneladas de gás carbônico nas emissões brasileiras.

“Isso equivale a tudo que emitiu em 2015 São Paulo, o mais populoso do Brasil, ou a duas vezes a emissão total de Portugal. A área desmatada é o dobro da meta que o Brasil fixou para 2020, de reduzir o desmatamento na Amazônia em 80%, para 3.925 km². Estamos nos afastando cada vez mais do compromisso”, afirma.

O Greenpeace defendeu mudança nas políticas de combate ao desmatamento. “O número é a colheita do que se plantou nas políticas nos últimos anos: anistia a desmatadores no Código Florestal, abandono da criação de áreas protegidas e demarcação de terras indígenas e o passa-vergonha da meta para florestas do Brasil na ONU.

Para reverter essa situação só há um jeito: desfazer as políticas erradas. O anúncio da transparência do Cadastro Ambiental Rural é um começo, mas é preciso fazer mais”, disse Marcio Astrini, coordenador de Políticas Públicas do Greenpeace.

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) também se manifestou sobre a elevação da taxa e cobrou ações mais efetivas de combate ao problema. “Essa taxa comprova que a luta contra o desmatamento precisa ser uma batalha nacional, não mais apenas da área ambiental. Nós, enquanto sociedade deixamos que isso acontecesse, e agora teremos de ser criativos para reduzir e zerar a devastação. Precisamos de novos incentivos, de monitoramento mais eficiente e do envolvimento do setor privado. Só comando e controle não bastam mais”, disse André Guimarães, diretor-executivo do Ipam. (Com EBC)