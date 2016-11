Ex-aliados destacam os avanços da Era Orione; CBF emite nota de pesar

. Presidente da FMF João Carlos Oliveira ao lado do ex-dirigente Carlos Orione

O presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), João Carlos de Oliveira, lamenta a morte do ex-dirigente Carlos Orione, ontem (6), e elenca como um dos principais legados da gestão do colega ter interiorizado o futebol do Estado. Cita a criação do Cacerense e do Araguaia. “Grande legado que deixou para o futebol. Ajudou no ressurgimento do Operário Várzea-grandense”, pontua ao .

Aos 79 anos, o falecimento do ex-presidente foi confirmado por volta das 20h30 de ontem (6), no hospital Santa Rosa, em Cuiabá, em razão de pneumonia. Orione enfrentava sérios problemas de saúde nos últimos anos, em decorrências da diabetes e do coração.

Morre Orione, ex-presidente da FMF

Questionado sobre as críticas que ex-dirigente enfrentava por causa de 30 anos que se manteve no comando do futebol mato-grossense, João Carlos afirma que o procurador aposentado teve grandeza em renunciar do posto no início deste ano. “Escutou clubes e diretoria, foi um ato de grandeza. Nem Cristo agradou todo mundo”, rebate sobre más avaliações.

O ex-deputado federal Julio Campos (DEM), aliado de Orione, lembra que o indicou como interventor da CBF, em 1973, onde se manteve até 1979. “Homem de grande prestígio na CBF com os ex-presidentes João Havelange (falecido) e Ricardo Teixeira. Perdemos um grande desportista, amigo e correligionário”, lamenta o democrata que está em viagem no Líbano.

Dos pontos positivos de mais de três décadas de gestão, o ex-parlamentar destaca o trânsito que Orione tinha em trazer jogos internacionais, da seleção brasileira e por último a Copa de 2014. “Toda não renovação causa problema, mesmo assim conseguiu sempre ser eleito de forma democrática com os votos dos presidentes dos clubes, sinal de que vinha fazendo um bom trabalho”, salienta a respeito das críticas.

Presidente da Federação de 1986 a fevereiro deste ano, Orione foi criticado em razão de ser “enterno” presidente da FMF. Ao longo dos anos, foi considerado dirigente ultrapassado e que não acompanhou a evolução do futebol.

Nota CBF

A CBF emitiu nota de pesar lamentando a morte do ex-dirigente. Ressalta que Orione dedicou quase 40 anos de sua vida ao futebol, tendo renunciado à presidência da FMF no início deste ano devido aos problemas de saúde. “A CBF deseja conforto à família e condolências ao presidente da FMF João Carlos Oliveira e seus colaboradores e aos desportistas do estado do Mato-Grosso”, diz a nota.

Novas eleições

Conforme o novo estatuto, eleições para renovar a diretoria na FMF devem acontecer a cada quatro anos. João Carlos tem até 26 de maio de 2017 para convocar o novo. Todos os clubes que estão regularizados perante a Federação podem votar. Ao todo, são 12 times na 1ª divisão e outros oito na 2ª divisão.