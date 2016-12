Ex-candidato a vereador mata ex-mulher após vê-la sair com outro

. O ex-candidato a vereador Antônio Santos matou a ex-mulher enquanto dormia

Antônio Cláudio da Silva Santos, que disputou as eleições deste ano como candidato a vereador em Sorriso e não se elegeu, se apresentou à polícia, após ter assassinado a ex-mulher a facadas, no sábado (10), no bairro Boa Esperança 2. No folheto de campanha, Antônio disse que representava os Evangélicos.

Mary Celia Freita Soares Santos, de 37 anos, estava em casa, quando seu ex-marido chegou, entrou na residência, pegou uma faca na cozinha e a esfaqueou enquanto dormia. Sua filha de 1 ano, também dormia em um berço ao lado da cama.

De acordo com a Polícia Militar, outro filho da vítima, que tem 11 anos, estava no quarto ao lado e ouviu tudo. A criança contou que se escondeu e quando percebeu que seu pai teria ido embora, procurou a ajuda de vizinhos.

Antônio disse aos policiais que se escondeu na casa de parentes e se apresentou nesse domingo (11). Ele contou que cometeu o crime após ver a ex-mulher sair com um homem.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Sorriso.