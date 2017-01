Ex-candidato a vereador por Cuiabá lidera invasões com 600 famílias

Reprodução Antônio Lemes, à época candidato a vereador, ia ao lote onde garantia regularizar situação

O ex-candidato a vereador por Cuiabá Antônio Lemes de Paula (PRP) é o responsável pela invasão de uma área de propriedade da empresa Lumen Consultoria Construções e pelo assentamento de aproximadamente 600 famílias no local. Há cerca de seis meses, o político conduziu um grupo de cerca de 70 pessoas e deu início a uma espécie de grilagem da área, que segundo ele, pertence ao Estado e não a empresa.

Antônio Lemes recebeu 887 votos na última eleição, o equivalente a 0,3% do total. Para sua campanha, ele produziu um vídeo no qual exibe imagens do assentamento, que recebeu o nome de Terra Prometida. Nas imagens, o ex-candidato fala ainda de suas lutas pela regularização fundiária e cita como exemplo os bairros Tancredo Neves, Centro América e Serra Dourada, todos frutos de invasão nas quais ele esteve envolvido.

Apesar de Antônio afirmar que a empresa não é dona da área, em 28 de novembro do ano passado, a juíza da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário Olinda de Quadros Altomare Castrillon deferiu o pedido liminar da empresa e determinou a reintegração de posse da área invadida. A ação foi impetrada pela Lumen em outubro.

A parte autora do processo alega que adquiriu o imóvel em 1º de janeiro de 2014 com a finalidade de edificar um empreendimento que consiste no prolongamento da avenida Historiador Rubens de Mendonça, conhecida como avenida do CPA, em Cuiabá. Ressalta que a posse sobre o imóvel é exercida há mais de 18 anos por seus antecessores e, portanto, se trata de “posse longeva, mansa e pacífica”.

De acordo com a decisão, em agosto do ano passado, aproximadamente 70 pessoas teriam invadido o imóvel e se instalado em “barracos improvisados e precários” na área onde é executado o projeto Águas para o Futuro por meio de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad) celebrado com o Ministério Público Estadual. Isso teria causado degradação ambiental não mensurada no despacho.

Em entrevista ao , Antônio afirma que foi a empresa quem causou danos ao meio ambiente na área devido à extração de cascalho. "Tem mais de 30 anos que estão explorando o cascalho da terra e estão degradando. A área pertence ao Estado. Lumen está tentando documentar para fazer cohab, mas não pertence a eles, é do Governo do Estado, por isso não construiu nada", detalha.

Ele explica que foi cobrada uma taxa de R$ 130 de cada lote. O valor seria constituído de R$ 30 para advogado, R$ 50 para topógrafo e R$ 50 para abrir as ruas. Todavia, apenas 120 famílias teriam pago, somando aproximados R$ 15,6 mil.

O valor, no entanto, não coincide com os dados passados pelo próprio ex-candidato. Ele comenta que o contrato de quatro meses com advogados custou R$ 12 mil, dos quais ainda restam R$ 4 mil a pagar; topógrafo por R$ 26 mil, dos quais R$ 12 mil não foram pagos; além de uma dívida de R$ 4 mil pelos serviços esporádicos das máquinas que fazem a abertura das ruas. Por lógica, cerca de R$ 22 mil já teriam sido gastos e a dívida acumulada estaria próxima de R$ 20 mil.

Antônio se diz presidente da associação de moradores, mas garante que só passou a ocupar este posto cerca de um mês após a disputa ao cargo de vereador. À reportagem ele conta que não mora no assentamento por questão de segurança. “Indiretamente já ouvimos conversas, para termos cuidado, não tenho como provar, são boatos das pessoas em reuniões”.

A energia e a água são fornecidas aos invasores por meio de ligações irregulares, as chamadas “gambiarras”. O ex-candidato nega ter sido notificado da decisão.