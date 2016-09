Ex-delegado troca tiros contra PF e Gefron e é preso suspeito de tráfico

Reprodução Ex-delegado Arnaldo Agostinho Sottani, preso nesta 2ª

O ex-delegado da Polícia Civil Arnaldo Agostinho Sottani foi preso em Cáceres, nesta segunda (26), acusado de tráfico de drogas. Segundo informações preliminares, numa tentativa de fuga ele pilotava um avião e teria jogado a aeronave contra agentes da Polícia Federal e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), além de trocar tiros com a polícia.

O ex-delegado estaria com cerca de 150 kg de drogas no avião. Uma nota oficial sobre o fato deve ser divulgada até o final da tarde. Em 2010, o Arnaldo foi preso em Catalão (GO), por suspeita de tráfico de drogas. Em 2013, ele foi demitido da corporação acusado de receber propina para não investigar uma quadrilha envolvida em roubo de gado.

O curioso é que, em 2010, o ex-delegado teria sido preso suspeito de transportar cocaína em uma aeronave no interior de Goiás. À época, Arnaldo negou todas as acusações.

Às 14h26 - Gefron e PF ainda estão na região para investigar

O Gefron, por meio de nota, explica que em uma ação conjunta entre as equipes de inteligência e volante do Gefron e equipes da Polícia Federal, no início desta tarde prenderam o ex-delegado na região de Cáceres, na divisa com a Bolívia. De acordo com informações preliminares, ele portava 150 kg de cocaína em uma aeronave de pequeno porte.

Ele também já teria sido preso por tráfico de drogas em outras ocasiões e atuava em Cáceres há quatro anos. O avião ficava escondido em Poconé, município localizado há 60 km de Cuiabá. As equipes do Gefron e PF ainda estão na região de mata, sem comunicação para repassar os detalhes a ocorrência ainda esta em andamento.