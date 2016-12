Ex-prefeito de Santo Antônio do Leste morre após acidente de carro

O ex-prefeito de Santo Antônio do Leste, Reinaldo Coelho Cardoso, de 47 anos, morreu na madrugada deste sábado (17) após bater o carro em um poste no bairro Araés, em Cuiabá. A polícia chegou a encontrar no carro do homem uma multa administrativa pela recusa de teste do bafômetro, que foi registrada em outra ocasião.

Reinaldo atualmente era servidor da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O corpo foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML) e passará por autópsia. O acidente aconteceu na trincheira da avenida Miguel Sutil com a avenida João Gomes Sobrinho.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 4h30 da madrugada. Reinaldo estava sozinho no carro e morreu ainda no local. Por causa da morte ser considerada violenta, um inquérito será aberto e o caso deverá ser investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran).

A assessoria da polícia ainda disse que uma multa administrativa por conta de uma recusa a realização de um teste por bafômetro foi encontrada no veículo. Na ocasião, o carro foi entregue para uma terceira pessoa que seguiu o trajeto.

Segundo a Justiça Eleitoral, ele é natural de Mineiros (GO), concorreu à prefeitura de Santo Antônio do Leste, em 2008, e venceu a eleição com 1884 votos pelo Partido Popular Socialista (PPS). Ele foi prefeito durante os anos de 2008 e 2012. Ele era conhecido como Reinaldo Exator. (Com Assessoria)