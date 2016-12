Ex-secretário e noiva são suspeitos de agredir a ex-mulher em banco

Reprodução Confira, acima, trecho do depoimento prestado pela ex-mulher de Pedro Nadaf - Geiziane Antelo

O ex-secretário da Casa Civil Pedro Nadaf, acusado de desvio de dinheiro público, se envolveu em outra confusão, desta vez com a ex-mulher.

A psicóloga Geiziane Antelo acusa Nadaf e a atual mulher, Narjara Barros, de agressões, ontem (15).

De acordo com o boletim de ocorrência, a psicóloga relatou que encontrou o ex- secretário e a atual companheira na agência Estilo do Banco do Brasil, no bairro Goiabeiras.

Disse que, assim que a viu, Narjara passou a xingar e a ameaçar tanto ela, quanto sua filha, que é menor de idade.

Após as ofensas, Geiziane relatou que Narjara partiu para a agressão física e que o ex-secretário participou do princípio de briga.

Segundo a psicóloga, a atual companheira dele esmurrou o carro da "rival". Geiziane, então, desceu para impedi-la de danificar o veículo e acabou sendo interceptada pelo ex-secretário e sua noiva.

Ela disse que Nadaf empurrou seu rosto fortemente e a atual companheira puxou seus cabelos, deu tapas em seu rosto e lhe arranhou, além de rasgar sua roupa. Tudo teria ocorrido na frente da filha. Um cliente do banco conseguiu retirar a psicóloga da confusão, entretanto, a briga não parou por aí.

Enquanto a psicóloga chamava a Polícia Militar, a companheira de Nadaf chamou seu irmão, Iago Barros, que, conforme os relatos, chegou ao local tentando bater na vítima também, mas foi contido pelo gerente do banco.

Com a chegada da polícia, o casal deixou o local. Geiziane foi à Central de Flagrantes registrar a ocorrência e pediu medidas protetivas contra Nadaf e a noiva. A confusão entre a atual e ex-mulher de Nadaf é antiga. Recentemente, elas trocaram farpas no Instagram. A filha da psicóloga também se envolveu na discussão.

O ex-secretário da Casa Civil, na gestão Silval Barbosa (PMDB), Nadaf foi preso em setembro de 2015, durante a "Operação Sodoma". Ele ainda teve prisões expedidas na 2ª fase da Sodoma e também na Operação Seven. Foi solto poucos dias antes de completar um ano de prisão após confessar ter participado de crimes de desvio de dinheiro público. Ele se comprometeu a devolver aquilo que admitiu ter desviado dos cofres públicos.

Outro lado

A reportagem do tentou entrar em contato com a atual noiva Narjara, o irmão Iago Barros, mas os mesmos não atenderam as ligações.