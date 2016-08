Ex-vereador por VG sofre tentativa de homicídio em chácara da família

Reprodução Ex-vereador por VG Baiano Pereira sofre tentativa de homicídio, mas passa bem após susto

O ex-vereador por Várzea Grande Baiano Pereira sofreu uma tentativa de homicídio, na tarde desta segunda (29), quando estava em uma chácara da família, na região do Rio Claro, em Cuiabá. Conforme o irmão, sargento da PM Jadir Pereira, a mulher do caseiro notou a chegada de 6 homens armados e gritou para avisar Baiano.

Na ocasião, o ex-parlamentar correu para um matagal e conseguiu escapar da ação criminosa. Jadir conta que os bandidos chegaram a atirar, mas nenhum disparo atingiu Baiano. Ele teria apenas se machucado com o mato no momento em que corria.

Baiano se encontra hospitalizado no Santa Rosa e passa bem. Conforme o irmão, ele está emocionalmente abalado, mas não vai tomar nenhuma medida protetiva. “Deus é maior”, diz. Atualmente o ex-vereador está aposentado da Polícia Militar. Segundo Jadir, a família não tem suspeita da motivação da tentativa de homicídio. A Polícia Civil vai investigar o caso e até o momento ninguém foi preso.

Condenação

Baiano foi condenado a 15 anos de prisão, em 2010, em regime fechado, por homicídio duplamente qualificado contra o segurança particular Ildeu Ferreira dos Santos. A condenação ocorreu em maio, quando o ex-parlamentar foi levado a juri popular. O crime aconteceu há 10 anos, quando Ideu foi executado a tiros de fuzil em frente à própria casa, no bairro Santa Isabel, em Cuiabá, em abril de 2000.

Ele era funcionário do empresário do ramo de factoring Valdir Piran. O empresário Luiz Carlos de Jorge, apontado como mandante do crime, também foi julgado, mas acabou sendo absolvido pelos jurados. Eles entenderam que não havia provas suficientes para ligá-lo ao crime.

