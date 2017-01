Exoneração de delegado que atirou contra estudante em Cuiabá sai na 5ª

A exoneração do delegado federal Bráulio do Carmo Vieira de Melo como o novo titular da coordenadoria Especial de Transportes Complementares, que integra a secretaria de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, deve ser publicada no Diário Oficial nesta quinta (19). Segundo a assessoria da prefeitura, a demora se deve a trâmites burocráticos.

De acordo com informações do G1, Bráulio Melo responde a um processo criminal por emprego de arma de fogo e uso restrito. O processo tramita na Quarta Vara Criminal de Cuiabá desde julho de 2012. A ação está sob condução do juiz Lídio Modesto da Silva Filho. A próxima audiência da ação está marcada para abril deste ano. Bráulio também já teria se manifestado publicamente favorável a legalização do jogo de pôquer.

Ele é suspeito de, no ano anterior, ter feito disparos de arma de fogo na saída de uma casa noturna de Cuiabá, em frente à Praça Santos Dumont. Um dos tiros atingiu de raspão o peito do estudante Thiago Pederneiras Taques. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, Bráulio estava exaltado no momento em que foi detido e chegou a ameaçar os policiais.

Após a publicação da nomeação no Diário Oficial dessa terça (17), a assessoria da prefeitura informou que Bráulio seria exonerado do cargo ainda ontem. Questionado sobre a nomeação de Braúlio, o prefeito alegou não ter conhecimento da acusação. “Não sabia disso. Vou verificar essas acusações com o secretário que o nomeou para verificar se ele é ficha suja ou se ele é ficha limpa”, disse Crivella durante uma agenda pública em Bangu, na Zona Oeste do Rio. (Com informações do G1)