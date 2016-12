Falha no trem de pouso faz voo da Azul de Barra retornar para Cuiabá

WhatsApp Passageiros tiram foto de avião da Azul que deu problema ao decolar rumo a Barra do Garças

Passageiros de um avião da Azul Linhas Aéreas, que faz a linha Cuiabá a Barra do Garças, foram obrigados a retornarem para o aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, logo após levantar voo, depois de o trem de pouso não fechar. O problema foi relatado pelos próprios passageiros pelo aplicativo whatsapp, mas ainda não confirmado pela empresa.

Segundo os passageiros, que preferiram não se identificar, a aeronave levantou voo às 12h35 com previsão de chegada a Barra do Garças às 13h45, mas devido ao problema só partiu do aeroporto às 14h22. "Tivemos que desembarcar e aguardar os reparos, pois a mesma aeronave que vai é a que volta", disse uma passageira.

A Azul ainda não emitiu nenhum comunicado oficial e no aeroporto de Barra a Infraero informou que responde pelos procedimentos da empresa. O tentou falar com o atendimento via celular em Barra, mas as ligações caíram na caixa de mensagem.

Sucesso

Inaugurado em 7 de novembro deste ano, o voo comercial da Azul, segundo autoridades do Estado e município, tem sido um sucesso. De acordo com levantamento preliminar, a empresa conseguiu atingir a meta mensal e projeta expectativa ainda maior para as festas de fim de ano, com lotação máxima para os próximos dias com a aproximação do natal e do ano novo.

A Prefeitura de Barra do Garças está recebendo cobranças para a implantação de uma linha Barra do Garças a Goiânia, por ser o centro comercial mais próximo da cidade.