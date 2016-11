Falso advogado acaba preso pela PM, após furtar casa em Barra do Garças

PM Cartão de visita usado por Kelvyn Alves como advogado no comércio em Barra

Um jovem de 18 anos que se identificava como advogado foi preso pela Polícia Militar, em Barra do Garças. Kelvyn Alves de Andrade Pereira foi detido nessa segunda (7), na praça dos Garimpeiros, setor central da cidade, depois de ser localizado pela Agência Regional de Inteligência do Comando Regional Leste.

O acusado vinha sendo procurado desde sexta (4), quando teria entrado em uma casa e furtado vários objetos de uma universitária, entre eles um celular. Ocorre que Kelvyn colocou o aparelho à venda em um classificado de internet e caiu na própria armadilha.

Informações preliminares apontam que o suposto advogado conheceu a vítima, que não teve a identidade revelada, por meio de uma rede social, e aproveitou para praticar o furto depois de conhecer a residência da jovem.

Além de prendê-lo e recuperar os produtos furtados, como uma corrente de ouro, cartão de crédito e o próprio celular, os policiais constataram que Kelvyn, mesmo com a pouca idade, se apresentava como advogado, e tinha inclusive um cartão com o número da OAB de Goiás, e respectivas áreas que atuava no campo do Direito. O rapaz responderá pelos crimes de furto qualificado, estelionato, falsidade ideológica e uso irregular da função.