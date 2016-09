Falso dentista é preso em flagrante em Rondonópolis e clínica fechada

Assessoria Clínica Odontológica é interditada em Rondonópolis e falso dentista autuado

Falso cirugião-dentista foi preso em flagrante em Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá). A ação ocorreu nessa quinta (15) e resultou na condução de A.G.V. – que atuava na Clínica Dentária “Protus Perfectus” – para depor sobre o caso na delegacia.

Fiscais do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), em ação conjunta com a Polícia Militar e a equipe da Vigilância Sanitária, realizaram a diligência para autuar em flagrante o falso dentista.

Após vistoria, a clínica foi interditada pela Vigilância Sanitária, tendo por base problemas de biossegurança e as infrações sanitárias. No estabelecimento, o suposto profissional realizava diversos procedimentos cirúrgicos como extração dentária sem a devida habilitação e inscrição no Conselho.

De acordo com o delegado do CRO-MT em Rondonópolis, Rodrigo Hartmann Atua, a ação é resultado de denúncias feitas ao Conselho, que investigava o caso desde julho deste ano, quando ocorreu a primeira tentativa de flagrante. “Já havíamos feito outras inspeções no local, mas o prático sempre fugia ou deixava o estabelecimento fechado. Dessa vez, conseguimos entrar e pegá-lo em flagrante. Constatamos que ele realmente era um falso dentista”, pontua.

Hartmann complementa: “no local, encontramos um falso carimbo com o nome dele afirmando que possuía inscrição no CRO – que não existe. Junto com isso, localizamos uma agenda com nomes de pacientes, consultas marcadas, valores e fichas de clientes. Todo o material serviu para nos certificarmos de que ele estava praticando o exercício ilegal da profissão. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária e o falso dentista foi encaminhado até a delegacia de polícia. Agora, fica pelo poder da Justiça tomar as medidas cabíveis”.

De acordo com a lei, o exercício da Odontologia só poderá ser praticado por cirurgiões-dentistas habilitados, com diploma de graduação e registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO). O Código Penal, em seu artigo 282 pune o exercício ilegal da Odontologia sem habilitação ou diploma com uma pena de 6 meses a 2 anos de prisão e cumulada à multa.

Prevenções

Uma das formas de evitar ser atendido por um falso profissional é recorrer ao site do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT). A página permite que as pessoas façam uma pesquisa, usando o nome do profissional, para saber se ele está devidamente registrado no órgão.

Para a realização de denúncias anônimas não é necessária a identificação do denunciante. Basta dados do denunciado que possibilitem a sua identificação e apuração dos fatos. Além disso, é necessária a narração detalhada do ocorrido, bem como o envio de documentos comprobatórios da irregularidade, caso possua – como, por exemplo, folders e fotografias.

Após a denúncia, a equipe de fiscalização do Conselho irá a campo para constatar a veracidade das informações e tomar as providências cabíveis, conforme prevê o Código de Ética.

As denúncias sobre a suspeita de atuação clandestina e demais irregularidades podem ser feitas pelo telefone 0800 723 2510 / (65) 3644-2002, pelo e-mail fiscal@cromt.org.br ou por meio do site do CRO-MT (http://www.cromt.org.br/), de forma anônima. (Com Assessoria)