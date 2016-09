Falso pastor é preso pela Polícia Civil por estelionato e receptação em MT

Reprodução Max Alex Silva foi autuado pelos crimes de receptação, estelionato e falsidade ideológica

Um homem que se passava por pastor foi preso pela Polícia Civil na terça (6), em Vila Rica (a 1.259 km de Cuiabá). Max Alex da Silva, de 29 anos, estava de posse de um veículo furtado em Redenção (PA). Ele foi autuado pelos crimes de receptação, estelionato e falsidade ideológica.

Investigações da Polícia Civil apontam que Max tinha se mudado recentemente para Vila Rica e se apresentava como pastor, enganando fiéis com a arrecadação de dinheiro para a suposta instalação de uma igreja na cidade. Vítimas afirmaram que estavam com dificuldades para receber quantias que haviam repassado ao falso pastor.

Max Alex, segundo a polícia, já havia aplicado o mesmo golpe em Marabá e Redenção, no Pará. Ele tinha sido preso em Riachão (MA), onde se identificava como policial federal e estaria investigando crimes de roubo a banco ocorrido no município.

A forma como o falso pastor agia despertou a atenção dos policiais de Vila Rica. Max estava há dois meses na cidade, não possuía peças de roupas suficientes e não portava documentos de identificação. Nem mesmo uma bíblia para trabalhar na atividade religiosa tinha. Ele circulava em um veículo com registro de furto no estado do Pará.

“A Policia Civil representou pela conversão do flagrante pela prisão preventiva do suspeito em razão da necessidade de melhor investigar o vínculo com outros criminosos e outras possíveis condutas de estelionato”, diz o delegado de Vila Rica, Gutemberg de Lucena.

Casos

Este é o terceiro caso de pessoa se passando por pastor para cometer crimes em Mato Grosso. Em 9 de agosto, um homem que se passava por pastor para ganhar a confiança de mulheres em Rondonópolis foi preso pela equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DDM), acusado de estuprar uma menina de 11 anos.

O suspeito, José Aires Gleidf, era procurado deste julho de 2015, quando a Polícia Civil recebeu denúncia feita pela avó materna da criança, que revelou os abusos na escola. A menina, ao ser ouvida na delegacia, contou que sofria abuso do padrasto há cerca de 5 anos.

Falso pastor é preso por abusar de menina de 11 anos em Rondonópolis

Além deste caso, em junho deste anos, a Polícia Judiciária Civil prendeu um homem acusado de roubar e matar quatro idosos, em Novo Mundo (a 785 km de Cuiabá). A prisão de Josemar Ribeiro de Souza, 35 anos, conhecido por “Carreirinha”, foi realizada em São José do Rio Claro.

O suspeito foi líder religioso da Igreja Pentencostal e ainda se apresentava como pastor para se aproximar das vítimas. Segundo as investigações da Delegacia de Guarantã do Norte, Josemar escolhia as vítimas, todas idosas, entre sitiantes da zona rural de Novo Mundo. Depois de conquistar a simpatia delas, ele roubava, matava e queimava os corpos para dificultar a identificação e a investigação. (Com Assessoria)

Polícia prende falso pastor que assassinou idosos em Novo Mundo