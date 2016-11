Família de Rodrigo diz que IML não tem luva para liberar corpo; SES nega

Facebook Rodrigo Claro, aluno do curso de formação do Bombeiro, morreu ontem à noite

Os pais do aluno do curso de formação do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Claro, de 21 anos, que não resistiu ao tratamento na UTI do Hospital Jardim Cuiabá, e morreu por volta das 23h desta terça (15), informou que pretende comprar as luvas para que o corpo do filho seja liberado o mais rápido possível. O procedimento de necropsia ainda não havia sido realizado até às 7h30 desta manhã.

Segundo a mãe do aluno, Jane Claro, o médico chegou a pedir desculpas pela falta de luvas cirúrgicas estéreis. “É uma situação difícil. Só queremos a liberação do corpo para podermos levar para Tangará da Serra. E para isso já estamos querendo comprar as luvas ou os materiais que faltam. Estamos aqui na casa da namorada do meu filho somente esperando isso terminar”, relata.

A assessoria da secretaria estadual de Segurança Publica informou à reportagem do que o exame já está sendo feito, mas, em razão da circunstância da ocorrência, há necessidade de um procedimento mais criterioso. Não há necessidade de compra de luvas pela família.

O caso

Rodrigo estava internado desde quinta (10), após passar mal durante treinamento realizado na lagoa Trevisan, na Capital. O jovem estava há cerca de um ano no curso dos Bombeiros. Na ocasião, a corporação havia informado que durante etapa do Curso de Formação de Soldados, no momento da instrução de salvamento aquático na Lagoa Trevisan, o aluno queixou-se de dor de cabeça ao instrutor.

Ele realizava uma travessia a nado na lagoa com os demais companheiros de curso, com a estrutura de segurança exigida para o evento. Quando chegou à margem do lago, reclamou que não conseguia continuar a instrução porque estava com muita dor de cabeça.

De acordo com o instrutor da matéria de salvamento aquático, Rodrigo vinha apresentando os mesmos tipos de sintomas quando era submetido aos esforços exigidos para os treinamentos, não só na matéria especifica, mas também em outras atividades que demandavam esforços. Mesmo assim, o comandante-geral da instituição, determinou a abertura de um procedimento administrativo para apuração dos fatos.

