Família de Rodrigo mobiliza protesto e pede justiça; entidade apoia caso

Familiares e amigos do aluno do curso de formação do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Claro, de 21 anos, que faleceu após treinamento, em novembro, realizam na tarde desta quarta (21) protesto contra a violência e principalmente por justiça no caso. A mobilização ocorre na Praça Ipiranga, em Cuiabá.

Conforme a mãe de Rodrigo, Jane Claro, o objetivo é mostrar às autoridades que a família não vai deixar a situação ser mais uma nas estatísticas. “Vamos buscar justiça para que outras famílias não sofram o que estamos sofrendo. Então é o momento de tudo isso se acabar, outros jovens se foram, como é o caso do soldado Abinoão Soares de Oliveira, que deixou filhos e esposa. Acho que a luta é essa, não permitir que outros jovens percam suas vidas”, diz ao .

A expectativa era de o evento atrair mais gente, contudo, a chuva que caiu nesta tarde dispersou o público esperado, e apenas familiares e amigos próximos compareceram. “Mas independente da quantidade de pessoas, vamos permanecer aqui na praça”.

O presidente da Associação dos Familiares Vítimas de Violência no Estado, Heitor Reis, afirma que Jane procurou a entidade para dar apoio ao protesto, e ressalta o trabalho realizado pela categoria no combate à violência em treinamentos tanto da Polícia Militar quanto dos Bombeiros. “É um absurdo o que acontece. Desde 1998, desde o caso dos cadetes, parece que de cada dois em dois anos vem uma nova morte por treinamento”.

Nesta linha, Heitor sustenta que hoje em dia os treinamentos não podem exigir tanto esforço físico, e defende que sejam aplicados métodos intelectuais. “Já passou a época de superman. Então temos que cair na realidade de que a violência só gera violência. Um cadete que foi treinado com violência, vai gerar violência na sociedade, ele não vai ser uma pessoa pacífica”, conclui.

Caso

O aluno do curso de formação do Corpo de Bombeiros, Rodrigo Claro, faleceu em 15 de novembro, após tratamento na UTI do Hospital Jardim Cuiabá. Ele ficou internado por cinco dias em coma devido passar mal durante treinamento da corporação.

O treinamento foi realizado na lagoa Trevisan, na Capital. O jovem estava há cerca de um ano no curso dos Bombeiros. Na ocasião, a corporação havia informado que durante etapa do Curso de Formação de Soldados, no momento da instrução de salvamento aquático, o aluno queixou-se de dor de cabeça ao instrutor.

Rodrigo realizava uma travessia a nado com os demais companheiros de curso, com a estrutura de segurança exigida para o evento. Quando chegou à margem do lago, reclamou que não conseguia continuar a instrução, porque estava com muita dor de cabeça.

Após o caso, foi aberto um inquérito para investigar as circunstâncias. A tenente Izadora Ledur de Souza, responsável pelo treinamento, e o tenente coronel Revelis negaram que tenham ocorrido perseguições durante o curso de formação e também alegaram não ocorreram os populares “caldos”.

Ambos garantiram que todo o treinamento ocorreu de forma “normal” e “tranquila”. O relato deles contradiz os depoimentos de alunos que afirmam, com riqueza de detalhes, como a tenente Izadora supostamente agiu na prova. “Nisso veio a tenente (Izadora) e deu uns caldos nele, e quando eu via, tentava puxar ele para cima. A tenente estava em cima dele, pelas costas, para tentar afogar o Claro”, disse um deles.

De acordo com eles, a oficial costumava ser cruel com os alunos, fazendo uso uma espécie de tortura psicológica. “Ela cuspia na cara dos alunos, jogava água na cara e humilhava as alunas”, relatou uma das testemunhas.

Imbróglio

O laudo do IML que apontou a causa da morte do soldado ficou pronto na última terça (13), mas ainda não pode ser entregue para a família, pois não foi assinado. Isso porque o convênio com a empresa que redige a assinatura digital venceu em agosto, e segundo o médico relatou para a família, não há previsão para a entrega do documento.

Para a mãe do Rodrigo, a situação é inadmissível, visto que diante da situação todo o processo tende a demorar muito mais. “Como é que podemos confiar no resultado de um órgão que está sucateado”, reclama.

