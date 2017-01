Família sequestrada em Campo Verde e mantida refém é resgatada

PJC Casa em Juscimeira onde a família foi mantida em cárcere privado e salva ontem

Uma família sequestrada em Campo Verde e mantida refém em Juscimeira, foi resgatada nesse sábado (21). Em uma ação conjunta de policiais civis e militares de Juscimeira, Jaciara, Campo Verde e Rondonópolis, um homem de 46 anos, uma mulher de 59 anos, e o filho de oito foram encontrados em uma casa afastada do centro, usada como cativeiro.

Segundo informações da Polícia Civil, a família foi mantida em cárcere privado depois do roubo de um caminhão em Campo Verde, na sexta (20). O veículo foi localizado sem a carga e o reboque, na região de Garça Branca, próximo a Pedra Preta.

As vítimas eram vigiadas por Kaique Brener Lourenço Santos, de 18 anos, que foi preso em flagrante com uma arma artesanal calibre 36 e munições. Outra suspeita, Fernanda Lopes Prata, 26 anos, também foi presa no local. No celular dela os policiais encontraram diversas ligações para irmã, Eliane Cristina Lopes, 29 anos, casada com Marcelo de Oliveira, 33, ambos donos da casa onde a família era mantida. Os dois não foram encontrados e são procurados pela polícia.

A Civil informou que a quadrilha deve responder por roubo e cárcere privado. O trabalho teve apoio da Diretoria de Inteligência e também colaboração da Polícia Rodoviária Federal. (Com Assessoria)