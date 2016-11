Feto é encontrado em terreno baldio

Um feto foi encontrado em um terreno baldio do bairro Nova Jerusalém, em Barra do Garças, no início da noite dessa segunda (7). De acordo com a Polícia Militar, o embrião foi localizado por uma criança que brincava no local e comunicou o fato à mãe, Maria Cristina. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada.

Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, o feto estava dentro de um recipiente de laboratório no terreno, localizado na avenida Ezequiel de Carvalho, via de intenso tráfego de veículos que liga os bairros Zeca Ribeiro, Jardim Nova Barra Norte e Sul, Nova Jerusalém e Vila Maria ao Centro.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil. A suspeita é de que o embrião tenha sido furtado ou retirado de alguma instituição de ensino e jogado na área. O feto passará agora por perícia da Politec.