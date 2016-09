Fiat Uno colide com motociclista no viaduto da rodoviária confira vídeo

Imagens do circuito de segurança da secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob) registraram o momento de um acidente inusitado, no viaduto da rodoviária, nesta terça (20), no bairro Santa Helena, na Capital.

Um Fiat Uno branco entrou na avenida Marechal Deodoro, vindo da Miguel Sutil e atingiu um motociclista. Conforme as imagens, o rapaz ficou caído no chão até a chegada do Samu.

Diante da situação, alguns motoristas que trafegavam no local se mobilizaram para ajudar o motociclista. O trânsito na região ficou lento, mas após o resgate e reboque o carro voltou a ser normalizado.

Confira, abaixo, vídeo do momento do acidente.