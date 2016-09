Filho de Zeca apresenta melhora após sofrer acidente grave na Itália

O publicitário Marcelo Viana, de 34 anos, filho do deputado estadual Zeca Viana (PDT), apresenta melhora no quadro de saúde. Ele está internado em Milão, na Itália, onde permanece desde janeiro fazendo intercâmbio. Marcelo teria caído de um barranco com altura de cinco metros e batido a cabeça.

Segundo nota encaminhada à imprensa, Marcelo está sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está saindo do coma induzido. Ele está acompanhado do irmão, Mateus Viana, e da mãe Iva Viana, que chegou a Milão no sábado (24).

Em Mato Grosso, a família está em pleno processo eleitoral, com a candidatura do tio de Marcelo, ex-prefeito de Primavera do Leste, Getúlio Viana, e o processo é acompanhado por Zeca, que também respalda candidaturas do PDT em todo o Estado, já que é presidente da sigla. Iva, por exemplo, é candidata a vereadora, mas deixou a campanha para ficar com o filho.

Passados 10 dias de acidente, filho de deputado continua em coma