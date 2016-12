Filho de Zeca sai do coma e está com família Viana em Primavera do Leste

Reprodução Deputado e família agradecem volta de Marcelo ao Estado

O filho do deputado estadual Zeca Viana (PDT), Marcelo Viana, saiu do coma. Ele sofreu um grave acidente durante um passeio e estava internado em estado crítico desde 16 de setembro, na Itália. O parlamentar comemorou a melhora no perfil do Facebook e agradeceu a todos pelas orações.

“Marcelo está no meio da família. Eu e a Iva agradecemos o apoio e as orações dos familiares, amigos, pedetistas e tantas pessoas anônimas que ligaram, mandaram mensagens e e-mails para saber da saúde do Marcelo. Obrigado a todos vocês, de coração", diz a mensagem na rede social.

O filho do parlamentar retornou para a cidade onde mora, Primavera do Leste, na quinta (30). Zeca e a esposa, Iva Viana, estão recolhidos com a família desde então.

Marcelo caiu de um barranco com altura de cinco metros e bateu a cabeça. Ele estava desde janeiro em Milão, fazendo intercâmbio. A mulher do deputado e o irmão da vítima, Mateus Viana, estiveram na Itália acompanhando o tratamento.

O consulado do Brasil na Itália concedeu apoio à família, que estava em pleno processo eleitoral, com a candidatura do tio de Marcelo, ex-prefeito de Primavera do Leste, Getúlio Viana, quando ocorreu o acidente. Getúlio foi derrotado nas urnas. Iva, que era candidata a vereadora, deixou a campanha para ficar com o filho.

