Filho do deputado Zeca Viana sofre acidente na Itália; estado é grave

Arquivo Pessoal Marcelo Viana teria caído de um barranco com altura de 5 m e batido a cabeça

O filho do deputado estadual Zeca Viana (PDT), Marcelo Viana, que estuda na Itália, sofreu um grave acidente durante um passeio e está internado em estado crítico. O acidente ocorreu na sexta (16) e o rapaz segue hospitalizado.

As informações preliminares dão conta de que ele teria caído de um barranco com altura de cinco metros e teria batido a cabeça. Ele está desde janeiro em Milão fazendo intercâmbio.

Neste momento, o deputado, a esposa Iva Viana e o irmão da vítima, Mateus Viana, estão se deslocando para a Itália para acompanhar o tratamento do rapaz. Por enquanto a assessoria de imprensa de Zeca não confirmou o real estado de saúde de Marcelo, nem o horário que Zeca deve deixar Mato Grosso com a família para acompanhar os procedimentos médicos do filho.

Confira, abaixo, nota emitida pela assessora de Zeca Viana.