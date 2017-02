Filhote de jacaré é encontrado no pátio do aeroporto de Sinop nesta 6ª

Luiz Silva Filhote de jacaré aparece na pista do aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, em Sinop

Um filhote de jacaré de aproximadamente 40 cm foi encontrado, na manhã desta sexta (24), no pátio do aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, em Sinop. O réptil foi localizado em uma poça de água na pista auxiliar do local. Devido à forte chuva que caiu nesta madrugada, a pista ficou totalmente alagada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o animal e soltá-lo em um ambiente apropriado. O filhote foi solto em uma mata próxima a Embrapa na MT-222. É recorrente o acúmulo de água não só no pátio, mas também na pista de pouso e decolagem. Um desnível no local pode ser o motivo das poças. Um funcionário informou que sempre que chove a pista fica alagada e atrapalha as atividades.

As chuvas também causaram, nessa quarta (22), o cancelamento de um voo da companhia Azul linhas aéreas, que sairia de Sinop com destino a Cuiabá. E um outro voo que pousaria em Sinop, teve que retornar para a Capital devido às más condições climáticas, visto que os aparelhos que auxiliam os pousos e decolagens em períodos de chuva ainda não estão liberados para operação. O aeroporto ficou fechado por algumas horas.

O entrou em contato com a administração do aeroporto, para saber sobre os problemas do acúmulo de água, entretanto, não obteve êxito.