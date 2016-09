Foragido, líder do PCC em Goiás é preso em Mato Grosso pela polícia

Assessoria O criminoso estava com a caminhonete com a placa e chassi adulterados na BR-364

O A.L.C de 39 anos, apontado como líder da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) em Goiás, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em uma caminhonete com placas e chassi adulterados na BR-364, próximo a Cuiabá, na tarde desta terça (13).

De acordo com a PRF, o bandido identificado apenas com as iniciais, é considerado como um dos líderes da facção em seu Estado e tem passagens pelos crimes de sequestro, tráfico de drogas, roubos de veículos e assaltos na modalidade “Novo Cangaço”.

O foragido estava conduzindo uma caminhonete Toyota Hilux branca e foi abordado pelos policiais no quilômetro 387 da rodovia. Eles realizaram uma inspeção de rotina e descobriram que o veículo estava com o chassi adulterado.

Após descobrirem o delito, os policiais checaram os documentos do condutor e também descobriram que ele é um foragido considerado de alta periculosidade pela Secretaria de Segurança de Goiás. O criminoso recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Polícia em Cuiabá. (Com a Assessoria)