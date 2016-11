Forte chuva em Cuiabá alaga mais uma vez região do Viaduto da UFMT

A forte chuva que cai em Cuiabá no início da noite, desta quinta (10), já alagou a região do Viaduto da UFMT, na avenida Fernando Correa. Segundo imagens do local, carros se encontram submergidos na água. A situação é recorrente toda vez que chove, após as obras inacabadas do pacote de mobilidade urbana do governo estadual.

A orientação do Corpo de Bombeiros nestes casos é para que motoristas evitem locais como este, e, de preferência, que as pessoas fiquem em casa. Além disso, é importante ressaltar que não se deve fazer uso de aparelho celular conectado na tomada para carregar.

Na última chuva na Capital várias pontos da cidade ficaram alagados, árvores caíram, e carros foram levados pela força das águas. A tendência é que a chuva de hoje cause estragos, como de costume nesta época do ano. Neste momento a mínima é de 24° em Cuiabá e a previsão é de mais chuva durante o final de semana.

