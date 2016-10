Frentista morre em colisão de moto com caminhão em avenida de Barra

Facebook Frentista morre em Barra ao colidir com caminhão

O frentista Pablo Souza Gama Almeida, de 23 anos, morreu na noite de ontem (26), vítima de uma colisão entre a motociclista que pilotava e um caminhão pipa na avenida Valdon Varjão, em Barra do Garças. O acidente aconteceu próximo a loja Havan, no momento em que o caminhão jogava água no canteiro da avenida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Pablo tinha saído do trabalho, em um posto de combustível na avenida Ministro João Alberto, e se deslocava para o setor Nova Barra, quando bateu na traseiro do caminhão que estava na margem esquerda, próximo ao canteiro. No impacto, ele foi arremessado alguns metros do local do acidente.

A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou Pablo Gama com vida ao Pronto-Socorro Municipal, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

A avenida Valdon Varjão é um dos trechos mais perigosos de Barra do Garças. Sobreposta pelas BRs-070 e 158, motos e veículos de passeio dividem o mesmo espaço com caminhões e carretas que trafegam diariamente pelo setor central da cidade e vários acidente com vítimas fatais já foram registrados.

O Dnit instalou duas lombadas eletrônicas próximas ao câmpus da UFMT, porém, em vários trechos, veículos trafegam em alta velocidade e colaboram para a ocorrência de acidentes, principalmente, envolvendo motocicletas. Outras duas lombadas serão instaladas nas BRs, mas ainda não tem data.