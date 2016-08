Funcionário morre em canteiro de obras após levar descarga elétrica

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte do operário Valdeci Carvalho da Silva, 43 anos, que morreu após uma descarga elétrica no canteiro de obras do Condomínio Brasil Beach, localizado na MT-010, em Cuiabá. O operário trabalhava na desmontagem de seu equipamento quando uma haste do aparelho enroscou em um cabo de energia e provocou a descarga elétrica. Valdeci deixa esposa e duas filhas.

Reprodução Operário morre após levar descarga elétrica em obra de condominío de luxo

O caso foi registrado na manhã de segunda (29). De acordo com a Construtora TSR Ltda, empresa responsável pela execução da obra, uma equipe médica do canteiro de obras prestou os primeiros socorros, mas o homem morreu antes da chegada do Samu. A Perícia Oficial e de Identificação Técnica (Politec) esteve no local e o laudo com as causas da morte deve ser divulgado em até 30 dias.

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Cuiabá informou que só soube do ocorrido depois da morte, pois a empresa não os informou. Mas o jurídico da entidade já está acompanhando o caso. “Nos canteiros de obra não possuem delegado sindical e as construtoras não repassam essas informações”, explica.

Por meio de nota, a Construtora TSR informou que Valdeci, no momento do acidente, fazia uso adequado de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), recomendados para o trabalho desenvolvido, o que infelizmente, não evitou a fatalidade.

A Construtora, que atua há 38 anos na construção de grandes empreendimentos em todo o território nacional, ao lamentar o acidente ocorrido, ressalta que sempre atuou obedecendo as mais rígidas normas técnicas de segurança e prevenção de acidentes, razão pela qual são raras as ocorrências.

A empresa garante que possui rígidos procedimentos de controle e normas de segurança do trabalho devidamente implantados, os quais orientam os treinamentos dos operários contratados, inclusive e, especialmente, sobre o uso adequado e obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A Construtora TSR e a empresa BC Genera, incorporadora do empreendimento imobiliário, lamentam profundamente o ocorrido, e destacam que têm dado toda a assistência e apoio necessário aos familiares do trabalhador. A Construtora TSR reconhece a total isenção da Incorporadora BC Genera em relação ao acidente ocorrido, assumindo todas as providências necessárias ao amparo dos familiares da vítima.