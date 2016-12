Fundação reintegra reeducandos à sociedade por meio de trabalho

A reinserção do reeducando na sociedade tem sido cada vez mais difícil, porque não é incomum a população ter medo ou preconceito diante de tal situação. A ressocialização por meio do trabalho, por exemplo, torna-se alternativa das fundações e Ongs espalhadas pelo Brasil para tentar fomentar essa inclusão.

Em Mato Grosso, por exemplo, a Fundação Nova Chance vinculada à secretaria estadual de Direitos Humanos (Sejudh) consegue atingir, hoje, cerca de 11 a 12% da população carcerária, representada por cerca de 12 mil pessoas em todo o Estado. Segundo a presidente da Fundação, Cintia Nara Selhorste, estes 12% de reeducandos estão trabalhando rotineiramente.

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da Fundação Nova Chance, Cíntia Nara Selhorste, explica trabalho feito com reeducandos

Apesar do número significativo, alguns ainda enfrentam dificuldades no mercado de trabalho pelos mesmos motivos citados acima: medo e preconceito. É o caso de João, nome fictício dado pela reportagem do para um homem que cumpre pena por seis anos no regime semiaberto, por cometer violência contra mulher e, por isso, foi enquadrado na Lei Maria da Penha.

Há um mês vinha tentando conseguir emprego em diversas empresas do ramo de transporte, mas quando o passado vinha à tona (de estar fichado no sistema prisional), a vaga, ou chance, era perdida.

“A própria sociedade faz um discurso de não criminalizar, mas essa própria sociedade organizada, no caso os empresários, é a primeira a discriminar. Sozinho estava difícil. Busquei a Nova Chance e vou trabalhar em janeiro na OAB, no setor de serviços gerais”, conta.

Embora João tenha tido um final "feliz", a história de Rosa, nome fictício dado a uma reeducanda em regime semiaberto, é mais delicada. Ela ficou presa em regime fechado por sete anos e quatro meses por omissão, ao permitir que a filha fosse abusada sexualmente pelo padrasto da menor, marido dela na época. No entanto, ela foi senteciada há 24 anos e dois meses pela prática do crime do artigo 213 (estupro de vulnerável). Cumpre o restante da pena no regime semiaberto, com uso da tornozeleira eletrônica.

Hoje redimida, Rosa conta que ficou um período sem falar com a família, mas que viajará para reencontrar a filha e os familiares no interior agora no Natal. Em pena fechada, a reeducanda trabalhou como cozinheira e fez cursos dentro do presídio. Há dois anos e oito meses trabalha no setor de serviços gerais da Fundação Nova Chance.

“Eu pude me encontrar de novo, tive medo das pessoas por estar naquele lugar, mas aqui foi diferente. Onde chego as pessoas dizem: nem parece que você esteve presa”, relata.

Rosa conta ainda que pretende terminar os estudos e fazer faculdade de gastronomia. A presidente da Fundação, Cíntia Nara Selhorste, reforça dizendo que o sonho de Rosa não será impossível, uma vez que existem reeducandos que transitam do regime fechado para o semiaberto, passaram no vestibular e cursam faculdades. “É realmente uma nova chance para você não voltar a praticar crimes. Seu passado fica para trás, é subir degrau por degrau daqui para frente”, comenta a reeducanda.

Outra mulher na mesma situação, Maria (nome fictício) explica ao que foi usuária de drogas por 19 anos, quando decidiu traficar e foi presa. Há quatros anos na prisão, Maria se prepara para ir para o regime semiaberto no ano que vem e almeja conseguir emprego quando isso acontecer. “Eu estava lá trancada, precisando dessa oportunidade e agora surgiu. Pensava que quando saísse não teria para onde ir”. Diante do preconceito da sociedade, Maria resume: “a gente procura melhorar para receber confiança”.

Gilberto Leite/Rdnews Os reeducandos geralmente trabalham em órgãos do governo, como a Sejudh, por exemplo

Os reeducandos em regime fechado são transportados até os locais de serviço pela própria Fundação, que também se responsabiliza pela alimentação e uniforme. A maioria dos reeducandos trabalha em órgãos públicos, como as secretarias estadual de Educação (Seduc), de Meio Ambiente (Sema), de Trabalho e Assistência Social (Setas), e na própria Fundação Nova Chance. Eles realizam trabalho de manutenção predial e serviços gerais, entre outras funções.

Economia e emprego

Segundo um levantamento do Gabinete de Comunicação (Gcom) feito no início do ano, o trabalho de reeducandos nas secretarias estaduais gerou, em 2015, uma economia de R$ 1,6 milhão aos cofres públicos. “Em 2016, de janeiro a outubro, o que o Estado economizou com mão de obra de reeducando ultrapassa os R$ 2 milhões. Se o Estado contratar um trabalhador terceirizado para serviços gerais, por exemplo, vai pagar R$ 2,2 mil de salário", diz Cíntia.

A presidente comenta que essa diferença no valor é computada na economicidade do Estado. “Quero ressaltar que muito desse dinheiro economizado volta pra Fundação, para que a gente possa ampliar nossos trabalhos. Neste ano, compramos uma van para levar o reeducando que ainda está em regime fechado para o trabalho”.

De acordo com Cíntia, para o empresário é importante frisar que neste momento de crise, que exige cortar custos, esse trabalhador contratado com a Fundação terá alguns benefícios. “Um deles é que esse servidor não terá nenhum encargo trabalhista (FGTS, férias, etc). O salário desse servidor é de um salário mínimo ou acima do mínimo, se ele achar que vale aquele serviço”, explica ao .

Vale lembrar que a Fundação não é uma agência de empregos, que envia um trabalhador para empresa ou órgão do governo para ver se deu certo. “Não é isso. Nós acompanhamos esse trabalhador com a empresa. Em todos os momentos estaremos juntos. Porque esse trabalhador ainda está vinculado ao Judiciário. Ele cumpre pena, embora esteja no regime semiaberto”, explana.

Cíntia lembra aos empresários que queiram contratá-los que “esse cordão umbilical” ainda não foi rompido. “O reeducado ainda cumpre pena. Então, esse acompanhando que a Fundação faz também tem o objetivo de informar o Judiciário. Tipo, como essa pessoa está, se saiu do regime fechado e, para ir ao semiaberto precisa cumprir alguns acordos que ele faz com o juiz”, esclarece.

Gilberto Leite/Rdnews Reeducanda em regime semiaberto trabalha normalmente e ressalta que o serviço traz dignidade

Vantagens

A cada três dias trabalhados, os reeducandos têm um dia de pena reduzido, afirma Cíntia, mas a vantagem também está nos cursos oferecidos pela Fundação. “A gente tem esse acompanhamento de perto. Porque a mudança do regime fechado para o semiaberto depende de você estudar, trabalhar, e ter esse acompanhamento".

Conforme o Gcom, a iniciativa é uma das formas de humanizar o cumprimento da sentença. Os homens e mulheres também recebem um salário mínimo, dividido em três partes, uma fica com ele, para as pequenas despesas, outra vai para poupança, para quando deixar a unidade, e a última vai para a família.

Qualificação

Segundo Cíntia, a grande maioria das pessoas que cumpre pena quer muito trabalhar, mas não encontra trabalho. A falta de qualificação profissional pode ser um fator para isso. “E boa parte das pessoas que estão em conflito com a lei às vezes tem apenas o ensino fundamental. Então precisamos pensar nisso. Do momento que ele entra na unidade prisional para cumprir a pena e todo tempo que vai ficar”.

A Fundação para qualificar os reeducandos oferece cursos profissionalizantes por meio do Sesi ou do Senai. “A demanda é muito grande para pedreiro e não tenho essa mão de obra para oferecer, por isso, a gente já está qualificando. O Senai ofereceu um curso, de forma gratuita, na área para podermos inserir o reeducando no mercado”.

2017

No próximo ano, a Fundação quer ampliar os contratos com empresas para que elas possam contratar os reeducandos que estão se qualificando. “Também queremos ampliar os nossos cursos para atender mais pessoas em conflito com a lei, para que possam ser reintegrados à sociedade e não venham a ser reicindentes”, conclui.