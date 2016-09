Furto de cabo de energia deixa 18 bairros sem água; resolução hoje

Reprodução Houve a suspensão do abastecimento de água em 18 bairros de Cuiabá

Furto de cabo de energia em Cuiabá prejudicou o abastecimento de água e deixou moradores região do Porto sem água por pelo menos 20 horas.

Segundo o interventor da CAB Cuiabá, Marcelo Oliveira, a situação será normalizada na manhã desta quinta (15).

“Sem os cabos de energia não foi possível ligar as bombas para puxar a água. Mas ontem (14) uma equipe ficou trabalhando até às 23h para solucionar o problema e, até o final da manhã de hoje, a distribuição será reestabelecida”, afirma Marcelo.

A Eta Porto (estação de água) atende 18 bairros: Capão da Gama, Centro Sul, Cidade Alta, Cidade Verde, Cohab Nova, Coophamil, Dom Aquino, Grande Terceiro, Jardim Beira Rio, Jardim Europa, Ubatã, José Pinto, Nova Cuiabá, Porto, Praeirinho, Praeiro, São Benedito e São Mateus.

Outros casos

Em fevereiro de 2014 a concessionária suspendeu a distribuição de água por conta da cheia do rio Cuiabá. Uma das balsas de captação de água bruta parou de funcionar. Com isso,18 bairros ficaram sem água por 24 horas. À época, o nível do rio marcava 7,51 metros.