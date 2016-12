Garimpeiros armados invadem Serra e recebem polícia com rajada de tiro

Sesp Policiais ficou de prontidão na Serra por muito tempo para evitar novas invasões

Na madrugada de ontem para hoje (31) cerca de 50 garimpeiros invadiram a Serra do Caldeirão, em Pontes e Lacerda, fortemente armados, alguns com fuzis. Conforme o boletim de ocorrência, ao chegarem no local, expulsaram os seguranças contratados pela mineradora responsável pela exploração de ouro. Eles se esconderam no mato e chamaram a polícia.

Diante das informações, as polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil foram até a Serra para verificação dos fatos e foram recebidas com rajada tiros, que atingiu dois carros, quebrou vidros, mas ninguém ficou ferido. O tiroteio durou uma hora. Com a situação, os policiais recuaram e agora a responsabilidade de tirar novamente os garimpeiros, segundo a PM, é da União, empresa ou por medida judicial.

Conforme informações, uma caminhonete branca foi responsável pelo transporte e fez escolta dos garimpeiros, que já estariam com uma pá-escavadeira para explorar ouro no local. De acordo com a polícia, há algum tempo garimpeiros têm voltado para a Serra e a retirada deles é complicada pelo espaço ser muito grande. Cerca de 400 pessoas já estão na Serra do Caldeirão ilegalmente.

O caso

A Serra do Caldeirão tem sido alvo dos garimpeiros desde outubro de 2015, quando foi encontrada grande quantidade de ouro. O fato virou notícia nacional e em poucos dias, milhares de pessoas chegavam a Pontes e Lacerda para explorar a terra. Alguns meses depois a extração de ouro foi proibida e os garimpeiros foram retirados, mas, desde então, há constantemente novas invasões.

Desde março deste ano, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) emitiu alvará para a mineradora Santa Elina Indústria e Comércio SA realizar pesquisa na área da Serra do Caldeirão, pelos próximos três anos. Com isso, a mineradora contratou segurança privada para o local. Mesmo assim outras invasões já ocorreram.