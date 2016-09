GCCO impede assalto a empresa de contabilidade no centro de Cuiabá

Gilberto Leite/Rdnews GCCO impede assalto a empresa de contabilidade

O Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Civil, impediram uma tentativa à sede da empresa Contuad Contabilidade, na Rua Comandante Costa, em Cuiabá. O trio confessou à tentativa

Três jovens com idades entre de 18 e 21 anos foram presos flagrante quando estavam na entrada do local.

Conforme o boletim de ocorrência, após receber uma denuncia anônima na noite de ontem (20) sobre a ação dos jovens, foi montada uma diligência, onde esperaram a chegada dos suspeitos. Por volta das 22h, um Gol branco, com três pessoas, parou próximo à empresa.

Durante a abordagem, os suspeitos dificultaram a revista pessoal, mas foram pegos com um revólver calibre 38 com quatro munições intactas.

Questionados, eles acabaram confessando que participariam de um roubo no estabelecimento. Disseram ainda que os seguranças e uma funcionária estavam envolvidos no crime, facilitando a entrada no prédio comercial.

O trio foi levado para a delegacia, e atuados em flagrante pelo crime de associação criminosa e porte ilegal de arma.