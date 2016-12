Gefron apreende mais de 2 mil peças de roupas e calçados em Cáceres

Gefron/Sesp Mercadoria apreendida pelo Gefron na zona rural de Cáceres sem nota fiscal

Na zona rural de Cáceres, policiais do Gefron detiveram seis pessoas e apreenderam mais de 2 mil peças de roupas e calçados que vinham da Bolívia. A mercadoria, sem nota fiscal de compra, saiu de San Matias e deveria ser comercializada em cidades de Mato Grosso.

A apreensão ocorreu na BR-070, próximo a entrada de uma pousada, onde o Grupo de Fronteira montou barreira volante para fiscalizar o tráfico de drogas, comércio de veículos roubados e outras atividades ilícitas.

Parte da mercadoria estava em um veículo ocupado por três pessoas da mesma família (marido, esposa e filho), todos maiores de idade. O condutor, J.C.P.M., 40, chegou a declarar que as roupas e calçados que estavam trazendo era para o comércio que mantém em Cáceres.

A mulher dele, C. E. G. F., 41, era quem trazia a maior quantidade, mais de 1.700 peças.

Já no ônibus da empresa Transjaó que faz a linha Coxira/Cáceres, os policiais apreenderam outros três fardos de shorts e camisetas. Três passageiros foram identificados como donos da mercadoria. As seis pessoas podem responder por contrabando ou descaminho. (Com Assessoria)