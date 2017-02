Gestante morre e médica salva bebê em parto dentro de viatura do Samu

Uma médica plantonista do Samu de Rondonópolis salvou a vida de uma recém-nascida em um parto cesariana dentro da viatura, após atender a gestante Iolanda Pimentel, de 22 anos, que teve convulsões e parada respiratória na residência. O caso ocorreu na noite dessa sexta (17).

Facebook Iolanda Pimentel estava de 39 semanas de gestação, mas não resistiu a convulsões e parada cardiaca

Segundo o Samu, foram sete minutos para que a equipe chegasse ao local da ocorrência. A primeira chamada para a emergência foi às 21h30, na qual a gestante de 39 semanas estava em meio a crises convulsivas. Logo depois uma nova chamada informava que ela havia tido uma parada respiratória.

Assim que chegou ao local, a equipe médica constatou a morte da gestante, que já estava com parada cardiorespiratória e as pupilas dilatadas. A prioridade então passou para a neném, em busca de salvá-la. Foi pedido uma autorização à família para que se procedesse com uma cesárea.

O parto foi realizado pela médica Luciana Horta, cirurgiã geral e vascular. Ela conta que teve que tomar uma decisão rápida para tentar salvar a bebê e fez a cesárea com uma lâmina de bisturi, equipamento não adequado para o procedimento, mas o único que tinha em mãos. “Só tinha uma lâmina de bisturi e não sou obstetra, mas tinha que optar em tentar salvar a criança”, relata ao neste sábado (18).

Luciana fez todo o procedimento da cesariana em 11 minutos, trajeto da casa da gestante até o hospital. A menina nasceu com parada cardíaca, como relata a médica, mas foi reanimada com o auxílio de toda a equipe. A médica explica que avisou para que um pediatra ficasse pronto a receber a menina. E assim que chegou à Santa Casa o pediatra já encaminhou a bebê para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, onde ela permanece.

A médica é de São Paulo e está em Rondonópolis há sete anos, destes, cinco dedicados ao trabalho no Samu. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da Santa Casa para obter informações sobre a saúde da criança, mas não obteve resposta até a publicação.