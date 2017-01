Governador faz entrega de viaturas da Segurança a 9 cidades do Estado

O governador Pedro Taques entregou, nesta quinta (12), 27 viaturas para as Forças de Segurança do Estado. Foram 10 para o Corpo de Bombeiros Militar, oito para Politec, oito para a Polícia Militar e uma para o Garra (Grupo Armado de Resposta Rápida) da Polícia Civil.

O investimento somente nos caminhões auto bomba para o Corpo de Bombeiros girou entorno de R$ 1,5 milhões. Segundo o secretário de estadual de Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas, os veículos Blazer geraram um custo por ano ao governo de R$ 23 milhões.

“Esse valor dos veículos da Rotam está incluso combustível e outras despesas que podem vir a existir. Essas oito viaturas complementam 200 que era o objetivo do governador”, explica Rogers.

No discurso, Taques destacou quando pegou o Estado, em 2014, com R$ 127 mil para investir no sistema de inteligência da Segurança do Estado. “De R$ 127 mil subimos para R$ 13 milhões. Algumas pessoas perguntam qual é o resultado disso? Respondo que nós estamos vendo hoje”, afirmou.

O governador ressaltou que, com esse investimento, o número de apreensão de drogas e nos presídios duplicou, e com isso foram evitadas muitas fugas. “Evitamos com esses investimentos muitos Salves, pois esses crimes acontecem na mesma hora e em vários lugares”.

Taques ainda disse que o número de profissionais na Segurança dobrou e que alcançou 15 mil entre homens e mulheres, nas Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. “Desses 15 mil, a nossa administração chamou 3.550 mil profissionais. Isso significa um incremento de 33% nas Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros”.

O tucano contou que na gestão passada foram chamados apenas 75 homens para a Segurança do Estado. “Em cinco anos chamaram apenas 75 para o Corpo de Bombeiros. Na nossa administração foram 450 mil homens. Nós já até tomamos um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, em razão de chamarmos homens para a Segurança. Mas o que seria de Mato Grosso atualmente diante dessa crise econômica nacional, com 13 milhões de desempregados, sem 350 profissionais nas ruas”, enfatizou.

Também foram entregues dois veículos para Cuiabá, dois para Rondonópolis, um para Sinop, um para Tangará da Serra, um para Cáceres e um para Barra do Garças. Já o Corpo de Bombeiros recebeu 10 caminhões auto bomba tanque para Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Tangará da Serra, Cáceres, Barra do Garças, Sorriso, Alta Floresta e Nova Xavantina.