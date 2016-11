Governador se reúne com Temer para debater segurança na fronteira

Secom Taques se reuniu com secretários Rogers Jarbas; Airton Siqueira e Antônio Carlos Figueiredo, além dos prefeitos de Cáceres, Francis Maris, e de San Mathias na Bolívia, Fabio Lopez. Além de representantes da Defesa da Bolívia, Exército, PFl e da PRF

Após reunião com o embaixador da Bolívia, José Franco, o governador Pedro Taques garantiu que vai até Brasília levar a real situação da fronteira brasileira.

Pretende se reunir, na próxima semana, com os ministros de Defesa e Relações Exteriores e ao Michel Temer.

O governador frisou que a segurança não é apenas de policiamento. “É fundamental sim. Mas não pode ser o único, quando falamos de segurança, temos que falar de desenvolvimento, este é o melhor caminho para atingirmos o nosso objetivo”, destaca.

O secretário de Segurança Pública Roger Jarbas explicou a importância da integração entre as forças de Segurança para uma atuação mais eficaz em todo o território das fronteiras.

“Há uma vontade muito grande, liderada pelo governador Pedro Taques, de integrar e interagir a segurança pública dos dois países em prol, obviamente, não somente dos povos que vivem nas fronteiras, mas também entre as duas nações. Nós queremos promover ações coordenadas e integradas entre as forças policias bolivianas e brasileiras”, frisa.

Rogers destacou ainda que, em 2016, Mato Grosso vai inaugurar a primeira Delegacia Especializada em Fronteira. “Nós queremos montar nesta delegacia o maior núcleo de inteligência em fronteira, nunca houve um núcleo especifico que reunisse todo o conhecimento produzido na área criminal na região de fronteira. Nós vamos integrar, no lado brasileiro, todos os núcleos de inteligência nessa delegacia, que vai fazer um intercâmbio com as forças bolivianas para que tenhamos mais eficiência neste combate na região”, explica.

O prefeito de Cáceres, Francis Maris diz que a expectativa é de que uma nova reunião seja realizada em Cáceres.

Taques também firmou um acordo interinstitucional com o governo boliviano que visa integrar as equipes de inteligência e as forças policias dos dois países para reforçar a segurança na faixa de fronteira.

O documento assinado entre os dois países conta com sete pontos para melhorar diversos aspectos da segurança na região. O secretário de Estado de Segurança Pública, Roger Jarbas, destacou que o compromisso conta com ações práticas que irão começar imediatamente em três frentes: preventivas, proativas e repressivas.

“Nós já estamos desenvolvendo processos de ação cooperada, ou seja, nós faremos ações em conjunto, dentro da Bolívia e dentro do Brasil. Nós teremos um canal de comunicação e de produção de conhecimento com os setores de inteligência dos dois países”, conta. (Com Assessoria)