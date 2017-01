Governo de MT anuncia plano para melhorar segurança em presídios

Assessoria O secretário Airton Siqueira Junior deve apresentar o documento em Brasília

O governo de Mato Grosso anunciou nesta segunda-feira (16) um plano emergencial para melhorar a segurança nos 55 presídios do estado. O documento deve ser apresentado em reunião em Brasília na terça (17).

O plano é composto de 12 ações de emergência que devem implantadas nos próximos meses. O primeiro objetivo, segundo o governo, é ampliar o número de vagas para solucionar o problema da superlotação.

Além do número de vagas, o governo deve adquirir um sistema para integrar informações sobre os detentos. Segundo o governo, das 55 unidades prisionais, seis abrigam 50% da população carcerária.

Ainda dentro do plano, os servidores dos presídios também devem receber um “aprimoramento profissional”.

Conforme o secretário da Sejudh, o sistema de justiça penal está agindo de forma integrada para avançar e diminuir as possibilidades de ações dos grupos criminosos. Representantes do Ministério Público (MP), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Defensoria Pública estão atuando em conjunto na inciativa.

“A determinação do governador Pedro Taques é que houvesse essa reunião de todos os poderes e instituições que compõem o sistema, e expuséssemos o que realmente é o sistema prisional e que conjuntamente buscássemos a solução, porque não é só o poder Executivo que vai resolver”, explica Siqueira.

O segundo passo, conforme Siqueira é traçar um plano de ação continuado, que não vai tratar só de segurança, mas de treinamento, aprimoramento dos profissionais pra que façam a parte de humanização e ressocialização dos recuperandos.

De acordo com Rogers Jarbas, a Secretaria de Segurança Pública já adota algumas medidas iniciais. Entre elas, a contratação emergencial de médicos psiquiatras para a análise de periculosidade, e também a participação da polícia civil para que a conclusão de todos os inquéritos com réu preso dentro do prazo sejam procedimentos imediatos.

“Desde setembro de 2015 temos um trabalho muito intenso de combate às facções criminosas do sistema prisional, e com toda a dedicação dos entes envolvidos, vamos ter ao final desse processo um resultado muito melhor do que outras unidades prisionais do país”, afirma o secretário, reiterando que a pasta já havia tomado ações preventivas antes dos episódios de mortes em presídios em Amazonas e em Roraima. (Com Assessoria)