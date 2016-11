Governo lança edital para agentes penitenciários; Sindspen questiona

Davi Valle/Rdnews Presidente do Sispen, João Batista, diz que a prioridade da categoria é aprovação da jornada voluntária

O governo estadual publicou neste sábado (26) o edital do concurso público com vagas para 714 agentes penitenciários e outros 68 cargos para psicólogos, advogados, assistente social e enfermeiros, entre outros. A medida atende uma das reivindicações do Sindicato dos Agentes do Sistema Penitenciário (Sispen), que estavam em greve até ontem (25).

O presidente do Sispen, João Batista, afirma que o edital já deveria ter lançado muito antes desta data. Mas ele sustenta que hoje a prioridade da categoria é aprovação da jornada voluntária. “A jornada autoriza a convocar os agentes que estão de folga para trabalhar. O problema é que o governo propõe pagamento de apenas 0,50% enquanto outras categorias recebem 0,75%”, explica.

João Batista afirma ainda que o concurso não irá solucionar a falta de efetivo agora. Isso porque, segundo ele, os aprovados nesse concurso só deverão ser convocados no final de 2017 ou início de 2018. Por isso, ele não descarta que uma nova greve seja decretada. “Na segunda semana de dezembro vamos realizar uma assembleia geral para analisar o andamento das pautas”, justifica.

Em razão da paralisação durante esta semana, seis presos tiveram que dormir no chão da carceragem do Fórum de Cuiabá, entre a terça (22) e a quarta (23). Isso porque os agentes não fizeram a remoção e se recusaram a abrir os portões das unidades penitenciárias para receber os detentos. A situação foi confirmada pelo juiz da 11ª Vara Criminal, Jorge Alexandre Martins Ferreira, um dos responsáveis pelo setor de custódia do local.

Agentes grevistas se negam a receber presos; 6 dormem no chão do Fórum

Concurso

As inscrições para o concurso vão de 1º de dezembro a 15 de janeiro, com taxa de R$ 90 para cargos de agentes e R$ 110 para os de nível superior. A prova será realiza em 12 de fevereiro. Os salários vão de R$ 2,6 mil a R$ 8,9 mil. Veja edital aqui.