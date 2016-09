Governo nomeia 16 servidores no Detran para polos Cuiabá e Cáceres

O governo estadual nomeou mais de 16 aprovados no concurso do Detran-MT, realizado em 24 de abril de 2015. A informação foi publicada no Diário Oficial desta segunda (12). Dos nomeados 13 são designados para o polo de Cuiabá e três para o polo de Cáceres.

Os cargos são de analista do serviço de trânsito, agente do serviço de trânsito e auxiliar do serviço de trânsito nas áreas de contador, vistoria veicular, atendimento ao público e auxiliar de informática.

Em 30 de novembro de 2015 foram nomeados outros 30 aprovados. Em abril deste ano, 28 profissionais foram convocados e, com mais 16 nomeados hoje, o governo totaliza 65 nomeações de servidores para a autarquia.

De acordo com o cronograma elaborado pelo Estado, caso não haja limitação pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a meta é nomear 100 aprovados ainda este ano, outros 160 em 2017, e os 199 restantes em 2018. (Com Assessoria)