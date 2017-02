Governo veta lei que proíbe excessos em treinamentos militares no Estado

O governador Pedro Taques (PSDB) vetou o projeto de lei do deputado Wagner Ramos (PSD) aprovado pela Assembleia, que proíbe a realização de tortura, excesso de exercícios físicos e atividades degradantes aos candidatos que realizem exames e treinamentos para ingressar na carreira militar no Estado.

O veto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) que circula nesta terça (7), sob o argumento de que já existe lei federal a respeito de tortura válida em território nacional, sendo uma responsabilidade da União legislar a respeito do tema.

Reprodução Governo veta projeto de lei que proíbe a realização de tortura e excesso de exercícios a candidatos à carreira militar. Acima treinamento da equipe Ciopaer-MT

“A proposta legislativa incide sobre matéria já regulamentada pela União, por meio da Lei Federal nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Essa lei, vigente em todo o território nacional, conceitua atos de tortura, e prevê penalidades para o seu cometimento. Instados a se manifestarem, à Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, opinaram pelo veto total do projeto de lei pelos mesmos fundamentos [...] veto integralmente o Projeto de Lei, submetendo-o à apreciação”, disse.

O assunto veio a tona após a morte do soldado aluno Rodrigo Claro, de 21 anos, durante um treinamento do Corpo de Bombeiros em aula prática na Lagoa Trevisan. A lei 480/2016 foi aprovada pela Assembleia em sessão realizada no dia 11 do mês passado, e tem como finalidade assegurar a dignidade e a integridade dos candidatos à carreira militar.

Wagner Ramos argumentou que mesmo o Brasil aderindo, em 15 de fevereiro de 1991, à Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes firmada pela ONU, verificou-se que a tortura foi bastante praticada desde a antiguidade até a sua proibição legal, não deixando de estar presente na atualidade.

“Fato este que infelizmente acontece e não podemos fechar os olhos, onde conforme objetivo deste projeto de lei é assegurar a dignidade e integridade dos candidatos à formação das Policias Civil, Militar, Bombeiros e outras corporações públicas ou privadas, que supostamente conforme diversas denúncias, relatos e inclusive óbito ocorrido supostamente da pratica de tortura, que é o caso do Jovem Rodrigo Claro, de 21 anos”, diz trecho do projeto.